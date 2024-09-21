Политологи оценили решение властей создать дружину в Афипском после массовой драки

21 сентября 2024, 08:04

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Народная дружина, которую решили создать власти Северского района Краснодарского края после массовой драки в поселке Афипский между местными жителями и приезжими, не сможет работать объективно и непредвзято, как например, работает полиция, считают руководитель исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский и политолог Дмитрий Орешкин. Дружина может закрыть те участки охраны общественного порядка, на которые у МВД не хватает рук, отметил политобозреватель Андрей Гусий.

Как информировал "Кавказский узел", 14 сентября стало известно, что после массовой драки между приезжими и местными жителями администрация поселка Афипский Северского района Краснодарского края приняла решение создать народную дружину, чтобы усилить охрану общественного порядка.

7 сентября в поселке Афипский Северского района произошла массовая драка, силовики задержали 43 человек. По данным источников, драка произошла из-за некорректного поведения приезжих строителей по отношению к девушке.

Рещение властей создать дружину в поселке Афипский является попыткой "выпустить пар", считает руководитель исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский.

"Может ли такая дружина оставаться нейтральной – большой вопрос. Есть закон о добровольных помощниках полиции, но здесь мы видим группу активистов без полиции, которые, понятное дело, ангажированы. Патруль во главе с полицейскими хотя бы теоретически предполагает возможность нейтральности. А в такой ситуации ее точно нет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В инициативе властей по созданию народной дружины прослеживается симптом более глобальной проблемы – конфликтов "местных" и "понаехавших", отметил политолог Дмитрий Орешкин.

"В отличие от горских республик у мэров и губернаторов в этих регионах нет частных армий, но есть казаки. Но казачья дружина – не самое удачное структурное образование для адаптации приезжих. Дело не в том, чтобы "дать по морде", а в том, чтобы адаптировать", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог подчеркнул, что в отличие от городов с их "многомерной идентичностью", в сельской местности все гораздо жестче, в особенности если там появляется сплоченная диаспора, приносящая свои традиции, а потенциала для адаптации может не хватить.

"Но если ничего не делать, то населенный пункт может просто попасть под контроль "приехавших джентльменов" и повторится ситуация, известная нам по вестернам. Только в США она была 120-150 лет назад, а у нас – сейчас", – заключил он.

Создание дружин – практика, которая давно назрела, и она необходима, считает политобозреватель, редактор "ФедералПресс" по регионам ЮФО, СКФО и новым регионам России Андрей Гусий.

В ходе реформы МВД, суть который заключалась в изменении структуры денежного довольствия сотрудника, было сокращено число сотрудников правоохранительных органов, отметил он. "Если потенциальный хулиган понимает, что на улицах всегда присутствуют сотрудники, то он вряд ли пойдет на какой-либо поступок. Абсолютно такая же схема и на дорогах, где порой несколько дней можно не увидеть экипажей ДПС, почему и происходит езда в состоянии опьянения – условно недалеко и нет ГИБДД", – сказал Гусий корреспонденту "Кавказского узла".

Создание дружин – это абсолютно нормальное решение для поддержания уровня ответственности жителей, добавил аналитик.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.