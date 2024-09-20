Журналисты сочли прецедентом конфликт в Буденновске с участием выходцев из Чечни

20 сентября 2024, 13:59

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Межэтнические конфликты на Ставрополье редки, и избиение подростков в Буденновске выходцами из Чечни стало исключительным случаем, указали местные журналисты и активист. Реакция Бастрыкина на инцидент вызвана резонансом и не гарантирует эффективного расследования, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о том, что выходцы из Чечни избили в Будённовске двух подростков, рапортовало 16 сентября ведомство. По данным источников, один из пострадавших, 15-летний подросток, был избит другими подростками за то, что пел песню, а на его мать оказывают давление, требуя "замять дело".

Буденновск отличается мирным сосуществованием местных жителей и мигрантов, в том числе выходцев из других регионов Северного Кавказа, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Союза журналистов Ставрополья Василий Балдицын.

Там никто особо не против кавказцев или мигрантов, и они себя достаточно хорошо ведут

«После 1995 года Буденновск не считается опасным для межэтнических конфликтов. Конфликтов на национальной почве там не было никогда, выступлений против приезжих, мигрантов и кавказцев тоже. Дело в том, что там никто особо не против кавказцев или мигрантов, и они себя достаточно хорошо ведут, то есть все мирно живут. Всякое, конечно, бывает, но на бытовом уровне, без национального контекста. Настроений против мигрантов и кавказцев нет. Этот инцидент – исключение из правил», - сказал он.

Отряд боевиков из Чечни во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года захватил 1500 человек в центральной больнице Буденновска. В результате погибли 129 человек, а 415 получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника". Боевики освободили оставшихся заложников после переговоров 19 июня 1995 года, а российские власти согласились прекратить боевые действия в Чечне, позволив боевикам уйти.

Для Ставропольского края в целом не характерны межнациональные конфликты, отметил журналист. «Здесь такое редко бывает. Конфликты случаются, но не на национальной почве. Бывают драки, но не из-за того, что кто-то русский, а кто-то другой национальности. Здесь такие истории являются большой редкостью. В самом Буденновске мало чеченцев, как и ингушей. Там много дагестанцев, но всегда там было спокойно», - подчеркнул он.

То, что Бастрыкин взял на особый контроль проверку сообщения об избиении подростков, связано, по мнению Балдицына, с общественным резонансом. «Службы Бастрыкина устроены сейчас таким образом, что они отмечают всякие события, которые происходят в стране, будь то ущемление прав несовершеннолетних, обманутых дольщиков и так далее, и по более резонансным событиям готовятся сводки для Бастрыкина, который и принимает решение о взятии под особый контроль. В этом случае механизм работал именно так», - указал он.

На моей памяти такое в Буденновске впервые

В Буденновске нет опасности межэтнических конфликтов, уверена местная журналистка, попросившая не публиковать ее имя. «Город очень спокойный, там редко случаются какие-то большие конфликты. Этот эпизод нельзя считать межэтническим конфликтом. Там же подростков избили не из-за того, что они русские. Инцидент стал резонансным, потому что избившие подростков оказались уроженцами Чечни. На моей памяти такое в Буденновске впервые, лично я не слышала о других подобных случаях», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, Бастрыкин взял под свой личный контроль проверку сообщения об избиении, чтобы история не получила продолжения. «Конечно, повлиял и общественный резонанс. Но много случаев, когда в городах после таких историй поднимается большая волна недовольства против приезжих и предпринимаются попытки самосуда. Чтобы такого не случилось, СК сразу заявил, что они следят за ситуацией. На всякий случай решили сразу же отреагировать», - предположила журналистка.

Инцидент в Будённовске – это редкое явление подобного уровня

В Ставропольском крае нет большого потенциала межэтнических конфликтов, подтвердил местный эколог Андрей Фокин. «В принципе в Ставропольском крае много национальностей, как-то они друг с другом дружат, друг над другом подшучивают, но мирно живут при этом. Да, конфликты бывают, как и везде, но здесь без национального подтекста, это однозначно. Инцидент в Будённовске – это редкое явление подобного уровня. Больших межнациональных конфликтов в крае не замечено», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Фокина, уровень общего напряжения в стране растет, и это сказывается также на ситуации в крае. "Витает ощущение какого-то неспокойствия", - пояснил он.

Вмешательство Бастрыкина не гарантирует эффективного расследования, считает активист. «Мне всегда нравились новости с заголовком «Быстрыкин взял на особый контроль», но после того, как он взял под особый контроль несколько дел, связанных с экологическими проблемами, и абсолютно ничего не изменилось, я перестал серьезно относиться к этому. Вот он взял под личный контроль проблему с мусорным полигоном у нас, так полигон продолжает гореть, только уже под личным контролем Бастрыкина. Такое ощущение, что Бастрыкин хайпует на любой громкой теме, которая вызывает общественный резонанс. От того, что он берет на особый контроль, ничего не меняется. В данном случае общественный резонанс сыграл ключевую роль», - сказал Андрей Фокин.

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