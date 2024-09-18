Пользователи соцсети потребовали наказать выходцев из Чечни за избиение подростков в Будённовске

18 сентября 2024, 11:09

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Председатель Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о том, что выходцы из Чечни избили в Будённовске 15-летнего подростка, рапортовало ведомство. Пользователи соцсети рассказали, что подросток был избит за то, что пел песню, и что на его мать оказывается давление. Они потребовали от властей привлечь нападавших к уголовной ответственности.

По данным Следкома, председатель ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об избиении подростка на Ставрополье.

По данным СМИ, 14 сентября в Будённовске на 15-летнего подростка напали 12 человек, поскольку им не понравилось, что он пел. В соцсетях распространилось видео, на котором показано избиение подростка, передал 16 сентября "Блокнот Ставрополь" со ссылкой на пресс-службу Следкома.

Избитых подростков двое. Один из них находится в больнице с сотрясением мозга. Нападавшие оказывают давление на его мать, предлагают ей деньги и просят "замять дело". Мать требует огласки инцидента и справедливого расследования, передал 16 сентября телеграм-канал "Георгиевск Info".

Видео с избиением подростков в Будённовске опубликовал 17 сентября в соцсети "ВКонтакте" паблик "Мой Ставропольский край, КМВ, Пятигорск, Кисловодск". В публикации сказано, что подростков избили выходцы из Чечни, которые будто бы заявили, что человек мужского пола не должен петь песни, поскольку это для него зазорно.

На кадрах показано игровая площадка, на краю тротуара лежат двое подростков, им руками и ногами наносят удары другие подростки – их около десятка. Тех подростков, которые наносят удары, отогнала местная жительница.

Этот пост в паблике "Мой Ставропольский край, КМВ, Пятигорск, Кисловодск", на который подписаны более 59 тысяч пользователей, на 11.00 мск 18 сентября набрал 6245 просмотров и 21 комментарий.

"Не жду извинений, жду возбуждение уголовного дела. Сажать давно пора. Там их героизм сразу проходит", – считает Анатолий Сапичев.

"Чем больше посадите, тем лучше и чище будет в городе Буденновске. Чтобы не самоутверждались за счёт слабых", – написала Барбара Барбарисовна.

"Замнут дело 1000 процентов" – считает Алекс Невзоров.

"Мне интересно, что на этот счёт скажет президент республики, чьи "герои" так доблестно "защищают" непонятно что в городе "светского государства" со свободой слова. И давать оценку действиям других людей – это не их прерогатива. Пишите главе Следкома. Только его уважают и боятся", – заявил Адам Гри.

"Уважаемая администрация и МВД, не проходите мимо этой жуткой истории", – призвала Ирина Салий.

"Кавказский узел" также писал, что ранее широкий общественны резонанс вызвало избиение в СИЗО волгоградца Никиты Журавели сыном главы Чечни Рамзана Кадырова.

25 сентября 2023 года Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии и прочих республик – всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

20 мая 2023 года силовики задержали Никиту Журавеля в Волгограде. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. После задержания Журавеля глава СКР распорядился передать его дело в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной.

27 февраля суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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