Восемь жителей Баксана остаются на лечении в связи с отравлением

17 сентября 2024, 20:58

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Новых случаев заражения кишечной инфекцией в Баксане за последние сутки не фиксировалось, но восемь отравившихся еще продолжают лечение в больницах, заявил представитель Минздрава Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября в Баксане произошла вспышка острой кишечной инфекции, более 200 человек обратилось к врачам, минимум 70 были госпитализированы. 12 сентября Минздрав республики отчитался, что все пациенты выписаны из больницы, а возбудителя заболевания в водопроводной воде не обнаружено. Тем не менее, с утра 17 сентября власти ввели в Баксане режим повышенной готовности для ликвидации последствий массового отравления.

О том, что в больницах еще остаются пострадавшие в результате массового отравления, представитель ведомства заявил сегодня, указав, что за последние сутки новых пациентов с кишечной инфекцией в больницы не поступало. Он не уточнил, когда были госпитализированы эти пациенты - до 12 сентября или после.

"В медицинских организациях республики стационарную помощь получают восемь человек, за последние сутки новых больных не поступало", - цитирует слова представителя Минздрава РИА "Новости".

В распоряжении мэрии Баксана говорится, что режим повышенной готовности в городе введен для организации противоэпидемических мероприятий и ликвидации очага острых кишечных инфекций. Власти не уточнили, был ли выявлен этот очаг.

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