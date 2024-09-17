17 сентября 2024, 20:58

Восемь жителей Баксана остаются на лечении в связи с отравлением

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Новых случаев заражения кишечной инфекцией в Баксане за последние сутки не фиксировалось, но восемь отравившихся еще продолжают лечение в больницах, заявил представитель Минздрава Кабардино-Балкарии. 

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября в Баксане произошла вспышка острой кишечной инфекции, более 200 человек обратилось к врачам, минимум 70 были госпитализированы. 12 сентября Минздрав республики отчитался, что все пациенты выписаны из больницы, а возбудителя заболевания в водопроводной воде не обнаружено. Тем не менее, с утра 17 сентября власти ввели в Баксане режим повышенной готовности для ликвидации последствий массового отравления. 

О том, что в больницах еще остаются пострадавшие в результате массового отравления, представитель ведомства заявил сегодня, указав, что за последние сутки новых пациентов с кишечной инфекцией в больницы не поступало. Он не уточнил, когда были госпитализированы эти пациенты - до 12 сентября или после. 

"В медицинских организациях республики стационарную помощь получают восемь человек, за последние сутки новых больных не поступало", - цитирует слова представителя Минздрава РИА "Новости". 

В распоряжении мэрии Баксана говорится, что режим повышенной готовности в городе введен для организации противоэпидемических мероприятий и ликвидации очага острых кишечных инфекций. Власти не уточнили, был ли выявлен этот очаг. 

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Примечание:

"20 пациентов с отравлением остаются в больнице Баксана", "69 человек остаются в больницах после массового отравления в Баксане", "Власти отчитались о подвозе воды жителям Баксана". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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