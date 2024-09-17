Тела двоих жителей найдены на месте пожара в Азовском районе

17 сентября 2024, 11:02

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В селе Александровка Азовского района найдены тела двоих жителей, умерших от отравления угарным газом, сообщил Следком. Местные жители пожаловались в сети, что в Александровке нечем было тушить пожар, поскольку в селе уже четыре месяца проблема с водоснабжением.

Как информировал "Кавказский узел", 16 сентября из-за сложной ситуации с пожарами в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Власти пообещали владельцам поврежденных огнем домов и строений выплатить компенсации. Местные жители потребовали в соцсети привлечь к борьбе с огнем авиацию. Также они указали, что на границе некоторых поселений не выкошен сухостой, что нарушает правила пожарной безопасности.

В селе Александровка Азовского района после тушения пожара в частном домовладении обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительным данным причиной смерти стало отравление продуктами горения, сообщило 16 сентября на своем сайте следственное управление СКР по Ростовской области.

Погибшие были маломобильными людьми. Около полудня 16 сентября в селе Александровка в нескольких местах загорелась сухая растительность. В другом конце села трава загорелась во дворе дома, в котором находились два маломобильных человека. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось, написал 16 сентября в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Этот пост в телеграм-канале губернатора, на который подписаны более 81,9 тысячи пользователей, на 11.00 мск 17 сентября набрал около 51,6 тысячи просмотров и 49 комментариев.

"Халатность властей приводит к смертям. Это уже ни в какие ворота не лезет. Кто понесет ответственность?" – написала Алекса Ч.

"Почему четыре месяца нет воды в Александровке? Нечем было пожар тушить. Кто ответит за смерть двух невинных людей, кто вернет их?" – задалась вопросами Зоя.

"А как насчет того, что это село четыре месяца без воды? Почему уважаемый губернатор не реагировал?" – спросил Денис.

"Напряжённая ситуация с водой, которой нет с 30 мая. Чем людям тушить пожары?" – задалась вопросом Ксения.

"Главы районов подвергают опасности целые поселения, занимаясь отписками вместо решения проблемы с водой. Есть хутора, где вообще отсутствует водопровод", – отметил Sergei Norenko.

"У нас уже сгорело более 10 домов в селе Александровка. И не в полдень, а горело уже с 09.20. Люди остались без жилья, пожары не могут потушить, света нет вторые сутки и воды в водопроводе нет четвертый месяц. Семь единиц техники не могут справится с пожарами. Начинает гореть завод. Все фермеры сплотились и пытаются хоть как-то отбить улицу, уже двое жителей села погибло, детей распустили со школ, и не введен режим ЧС. О чем вы вообще думаете? Вам видео прислать? Или может сами соизволите приехать и посмотреть на это все?" – написал пользователь с ником Ия.

"Содержать посёлки и города нужно в порядке – вовремя косить траву, где-то пропахать. А то всё заросло выше роста человеческого и никому ничего не надо. Мусор не вывозят месяцами. Вот люди и палят. А что им остаётся? И так всё лесополосы мусором завалены", – написала Наталья.

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