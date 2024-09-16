Ростовчане указали властям на неэффективную борьбу с пожарами

16 сентября 2024, 12:42

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Из-за сложной ситуации с пожарами власти Ростовской области ввели режим ЧС в двух районах, а также пообещали владельцам поврежденных огнем домов и строений выплатить компенсации. Комментируя пожары в регионе в соцсети, местные жители потребовали привлечь к борьбе с огнем авиацию. Также они указали, что на границе некоторых поселений не выкошен сухостой, что является нарушением правил пожарной безопасности.

Как информировал "Кавказский узел", 15 сентября власти сообщили, что по меньшей мере шесть жилых домовладений повреждены пожаром в Аксае, где ветер перекинул огонь со склада стройматериалов на частные дома. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

В Ростовской области ликвидированы практически все возгорания, погибших и пострадавших нет. Сегодня в муниципалитетах, где огнем повреждены жилые дома и строения, начали работу комиссии по оценке ущерба, передал "Блокнот Ростов-на-Дону" со ссылкой на правительство региона.

За минувшие сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров, повреждены огнем 30 строений, в та числе сгорели 13 жилых и садовых домов. Всем жителям, утратившим имущество, будет оказана помощь, написал сегодня в своем телеграм-канале губернатор области Василий Голубев .

В Аксайском и Неклиновском районах введен режим чрезвычайной ситуации из-за сложной обстановки с пожарами, передало РИА "Новости" со ссылкой на региональный департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пост о пожарах в Ростовской области 15 сентября опубликовал в соцсети "ВКонтакте" паблик "Ростов Главный – новости Ростова-на-Дону", на который подписаны более 751 тысячи пользователей. На 12.40 мск 16 сентября эта запись набрала 107 отметок с реакцией пользователей и 44 комментария.

"Где Бе-200?" – спросил Евгений Королёв.

"А где авиация?" – задался вопросом Madmax Uskow.

"Нет хозяина у нашего города, только "комментатор", – считает Игорек Попов.

"А может нужно леса сажать, чтобы ветер слабее был?" – спросил Миша Белов.

"Я вот одного не понимаю. Как можно спокойно жить, если сухая растительность подходит на прямую к твоему участку? Я вокруг себя всё выкашиваю. Каждый год весной или осенью горят камыши, и каждый год я готов к этому", – написал Евгений Глущенко.

Публикацию о пожарах в Ростовской области 15 сентября также опубликовал в соцсети "ВКонтакте" паблик " Это Ростов! Новости", на который подписаны более 912 тысяч пользователей. На 12.40 мск 16 сентября эта запись набрала 1027 отметок с реакцией пользователей и 386 комментариев.

"Почему не отправить поливочные машины? У них нормальный объем и давление воды", – предложил Роман Корума.

"Сельхозтехника нужна", – считает Ivan Valerievich.

"Траву возле домов косить не пробовали?" – спросил Сергей Кузьмин.

"Возле домов такая трава. А почему трава не покошена и полоса не вспахана в целях предупреждения возгорания жилых строений?" – задалась вопросом Elena Svetlaya.

"Прокопать трактором границы поселений", – потребовала Ольга Конева.

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