15 сентября 2024, 23:49

Крупный пожар в Аксае полностью потушен

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Как минимум шесть жилых домовладений повреждены пожаром в Аксае, где ветер перекинул огонь со склада стройматериалов на частные дома. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

О возгорании на складе со строительными материалами в Аксае стало известно сегодня после полудня. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилую зону.

По данным на 15.00 мск, пожар бушевал на 1100 квадратных метрах, сообщало МЧС России в своем телеграм-канале.

К 17.00 мск огнем были повреждены уже шесть жилых строений, отметили в ведомстве. В 19.30 мск МЧС рапортовало о ликвидации открытого горения в Аксае.

В 23.14 мск МЧС России сообщило, что пожар в Аксае полностью потушен на 1500 квадратных метрах.

"Кавказский узел" писал, что в Ростовской области сейчас бушуют природные пожары, огонь перекинулся на населенные пункты. В Аксайском и Неклиновском районах уже пострадали 29 строений, в том числе 13 жилых домов.

Ранее сообщалось, что сегодня диспетчерские службы зафиксировали в Ростовской области более 50 ландшафтных пожаров, которые произошли из-за ветра, "перехлеста проводов" ЛЭП и неосторожного обращения с огнем. В частности, девять домов в хуторе Морской Чулек оказались в зоне природного пожара, были эвакуированы 20 человек.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Ракета сбита в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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