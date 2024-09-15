Жители хутора в Ростовской области эвакуированы из-за природного пожара

15 сентября 2024, 18:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Девять домов в хуторе Морской Чулек оказались в зоне природного пожара, эвакуированы 20 человек, сообщил губернатор Ростовской области.

Сегодня диспетчерские службы зафиксировали в Ростовской области более 50 ландшафтных пожаров, которые произошли из-за ветра, "перехлеста проводов" ЛЭП и неосторожного обращения с огнем, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

"Спасательные подразделения выезжают на место, но, к сожалению, штормовой ветер серьезно осложняет их работу. В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в т.ч. в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек [Неклиновского района], где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало 9 домов и 5 хозпостроек. Эвакуировано 20 человек", - написал чиновник в 16.23 мск.

В населенных пунктах Аксайского района горит восемь домовладений, отметил он. "Пожар возник в трех СНТ. В хуторе Светлый Каменского района сгорело 7 нежилых построек", - говорится в публикации.

В ликвидации пожаров задействовано 2061 человек и почти 300 единиц техники, отчитался глава региона. "Поручил оказывать необходимую помощь людям, чье имущество пострадало в огне", - написал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.