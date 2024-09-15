15 сентября 2024, 22:50

При ландшафтных пожарах в Ростовской области пострадали 13 домов местных жителей

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Природные пожары в Ростовской области перешли на населенные пункты. От огня уже пострадали 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", сегодня диспетчерские службы зафиксировали в Ростовской области более 50 ландшафтных пожаров, которые произошли из-за ветра, "перехлеста проводов" ЛЭП и неосторожного обращения с огнем. В частности девять домов в хуторе Морской Чулек оказались в зоне природного пожара, эвакуированы 20 человек.

По данным на 20.00 мск, в результате перехода огня на населенные пункты пострадали 29 строений, включая 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах.  

"Пострадавших и погибших нет. Всем жителям, потерявшим жильё и имущество, будет оказана помощь", - написал в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

Сейчас в области тушат три крупных лесных пожара - в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах. Общая площадь возгорания составляет 7,4 гектара. Всего в тушении задействовано более двух тысяч человек и почти 300 единиц техники, отметил глава региона.

При этом, по данным МЧС России, пожарным удалось остановить распространение огня в ростовском садовом товариществе «Задонье» (Аксайский район). Там повреждены 15 строений, в том числе четыре жилых дома, говорится в телеграм-канале ведомства.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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