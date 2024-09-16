16 сентября 2024, 22:48

Задержана подозреваемая по делу о гибели двух жительниц Дербента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Директор управляющей компании стала подозреваемой по делу о гибели женщины и девочки-подростка, которые отравились продуктами горения в лифте многоэтажки в Дербенте. 

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября жильцы девятиэтажки на улице Тагиева в Дербенте сообщили о задымлении в подвале. Из-за замыкания в электрощитовой 70 жителей дома были эвакуированы. Также сотрудники МЧС эвакуировали из лифта 42-летнюю мать и 15-летнюю дочь с отравлением продуктами горения, они умерли в больнице. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что планирует лично контролировать расследование.

Следователи в Дагестане задержали и допросили в качестве подозреваемой по делу жительницу Дербента, директора управляющей компании дома, где произошла трагедия. 

Задержанная подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек (часть 3 статьи 238 УК России). Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ. 

По информации следственных органов, в ближайшее время подозреваемой изберут меру пресечения, прокуратура Дагестана контролирует ход расследования, сообщает "Интерфакс-Юг". 

Комментариями подозреваемой или ее адвоката относительно задержания "Кавказский узел" пока не располагает. 

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Примечание:

"Владелец квеста в Махачкале задержан по делу о гибели двух человек", "Директор объяснил отсутствие ограждений вдоль канала в Махачкале", "Оставлен. в силе приговор уроженцу Дагестана по делу о гибели двух рабочих в Ростове-на-Дону".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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