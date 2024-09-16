Задержана подозреваемая по делу о гибели двух жительниц Дербента

16 сентября 2024, 22:48

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Директор управляющей компании стала подозреваемой по делу о гибели женщины и девочки-подростка, которые отравились продуктами горения в лифте многоэтажки в Дербенте.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября жильцы девятиэтажки на улице Тагиева в Дербенте сообщили о задымлении в подвале. Из-за замыкания в электрощитовой 70 жителей дома были эвакуированы. Также сотрудники МЧС эвакуировали из лифта 42-летнюю мать и 15-летнюю дочь с отравлением продуктами горения, они умерли в больнице. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что планирует лично контролировать расследование.

Следователи в Дагестане задержали и допросили в качестве подозреваемой по делу жительницу Дербента, директора управляющей компании дома, где произошла трагедия.

Задержанная подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек (часть 3 статьи 238 УК России). Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ.

По информации следственных органов, в ближайшее время подозреваемой изберут меру пресечения, прокуратура Дагестана контролирует ход расследования, сообщает "Интерфакс-Юг".

Комментариями подозреваемой или ее адвоката относительно задержания "Кавказский узел" пока не располагает.

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