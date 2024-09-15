Бастрыкин заинтересовался делом о гибели жительниц Дербента в лифте многоэтажки

15 сентября 2024, 21:50

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Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в Дагестане из-за отравления продуктами горения в лифте. Глава СК РФ Александр Бастрыкин намерен лично контролировать ход расследования трагедии.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября жильцы девятиэтажки на улице Тагиева в Дербенте сообщили о задымлении в подвале. Было установлено, что произошло замыкание в электрощитовой, 70 жителей дома были эвакуированы. Также сотрудники МЧС эвакуировали из лифта 42-летнюю мать и 15-летнюю дочь с отравлением продуктами горения, они скончались в больнице.

После проведения проверки следственные органы СК России по РД возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).

Согласно версии следствия, "в подвале многоэтажного дома произошло замыкание основного электрического щитка с последующим возгоранием электропроводки". Погибшие мать и дочь в момент возгорания находились в кабине заблокированного лифта. В результате отравления продуктами горения они скончались в медицинском учреждении, сообщил Следком РФ в своем телеграм-канале.

Глава ведомства Александр Бастрыкин сегодня поручил руководству дагестанского СУ СК представить доклад о ходе расследования данного уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что предприниматель в Дагестане установила в своей пекарне самодельный лифт, во время эксплуатации которого погиб рабочий.

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