Два человека погибли в лифте дербентской девятиэтажки

14 сентября 2024, 22:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два человека погибли в Дербенте из-за отравления продуктами горения в лифте, жильцы многоэтажного дома были эвакуированы, сообщило МЧС. Следствие и прокуратура отчитались о проверке.

Два человека погибли в лифте, сообщило МЧС по Дагестану. Как говорится в Telegram-канале ведомства, жильцы девятиэтажки на улице Тагиева в Дербенте сообщили о задымлении в подвале. "Произошло замыкание электрощитовой". Пожарные МЧС России из лифта эвакуировали 42-летнюю мать и 15-летнюю дочь с отравлением продуктами горения, они скончались в больнице", - сообщило сегодня МЧС Дагестана в своем Telegram-канале.

Ведомство добавило, что всего из дома эвакуировали 70 человек, из них 15 детей. "Еще 15 жильцов спасли", - говорится в сообщении.

Прокуратура и Следком Дагестана отчитались о проверке. Прокуратура сообщила, что после короткого замыкания начался пожар. "Примерно в 18:30, в многоквартирном жилом доме в Дербенте произошло короткое замыкание и возгорание электрического щитка в подвале. Есть погибшие и пострадавшие", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Около подъезда многоэтажки работают спасатели, следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале "Мой Дербент". На видеозаписи из подъезда выносят человека из подъезда, дальше его несут в сторону машины. Во дворе много людей и машин с проблесковыми маячками.

"Кавказский узел" также писал, что предприниматель в Дагестане установила в своей пекарне самодельный лифт, во время эксплуатации которого погиб рабочий.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.