Спасатели эвакуируют одного их жителей дома. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Мой Дербент" от 14.09.24,https://t.me/derbent_my/10436

14 сентября 2024, 22:46

Два человека погибли в лифте дербентской девятиэтажки

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Два человека погибли в Дербенте из-за отравления продуктами горения в лифте, жильцы многоэтажного дома были эвакуированы, сообщило МЧС. Следствие и прокуратура отчитались о проверке. 

Два человека погибли в лифте, сообщило МЧС по Дагестану. Как говорится в Telegram-канале ведомства, жильцы девятиэтажки на улице Тагиева в Дербенте  сообщили о задымлении в подвале. "Произошло замыкание электрощитовой". Пожарные МЧС России из лифта эвакуировали 42-летнюю мать и 15-летнюю дочь с отравлением продуктами горения, они скончались в больнице", - сообщило сегодня МЧС Дагестана в своем Telegram-канале.

Ведомство добавило, что всего из дома эвакуировали 70 человек, из них 15 детей. "Еще 15 жильцов спасли", - говорится в сообщении.

Прокуратура и Следком Дагестана отчитались о проверке. Прокуратура сообщила, что после короткого замыкания начался пожар. "Примерно в 18:30, в многоквартирном жилом доме в Дербенте произошло короткое замыкание и возгорание электрического щитка в подвале. Есть погибшие и пострадавшие", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Около подъезда многоэтажки работают спасатели, следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале "Мой Дербент". На видеозаписи из подъезда  выносят человека из подъезда, дальше его несут в сторону машины. Во дворе много людей и машин с проблесковыми маячками. 

"Кавказский узел" также писал, что предприниматель в Дагестане  установила в своей пекарне самодельный лифт, во время эксплуатации которого погиб рабочий.

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Примечание:

"Директор объяснил отсутствие ограждений вдоль канала в Махачкале", "Три человека получили ранения в перестрелке в центре Махачкалы", "Оставлен. в силе приговор уроженцу Дагестана по делу о гибели двух рабочих в Ростове-на-Дону"

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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