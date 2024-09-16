Участие в ярмарке в Масисе стало подспорьем для карабахских беженцев

16 сентября 2024, 16:58

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Власти Масиса выделили на праздничной ярмарке места беженцам из Нагорного Карабаха, начавшим в Армении свой бизнес. Карабахским переселенцам сложно найти работу, и участие в ярмарке позволило заработать денег для семьи, рассказали беженцы.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. В ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от беженцев. 24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумывается об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем. Сами беженцы отметили, что решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

15 сентября община Масис Араратской области Армении праздничными мероприятиями отметила 55-летие. В общину с центром в городе Масис входят более 25 населенных пунктов, в которых живут более 22 тысяч человек, в том числе более 8 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы администрации общины.

По случаю праздника в церкви города Масис прошла Святая Литургия, а после нее верующие совершили крестный ход на городскую площадь. В течение всего дня, на центральной площади проходили концерт, выставка художественного и прикладного искусства, спортивные состязания, народные гулянья и ярмарка-выставка сельскохозяйственной, промышленной и другой продукции. При этом более 10 павильонов были выделены беженцам из Нагорного Карабаха, которые обосновались в Армении и занимаются частным предпринимательством, рассказал представитель администрации.

Нарине Акопян с мужем и тремя несовершеннолетними детьми обосновались в общине Масис в 2020 году, после того, как Азербайджан взял под контроль Гадрутский район. По словам женщины, после эвакуации в Армению в ходе 44-дневной войны, они решили, что вернутся в Гадрут "лишь после его освобождения".

«Остались в Армении. Первое время надеялись, что дипломатическим путем Гадрут будет возвращен, и мы вернемся в свои родные дома. Но когда началась блокада Арцаха, а после и депортация, поняли, что надо осваиваться в Армении, возвращение будет не скоро. Но и гражданство Армении пока брать не хотим, так как все же надеемся на возвращение. По этой причине не будем участвовать в государственной жилищной программе», - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

На выставке-ярмарке в Масисе семья Акопян представила сухофрукты, выпечку, разные напитки, традиционные карабахские блюда. По словам женщины, «после того, как не смогли трудоустроиться, решили начать семейный бизнес».

Пришлось вложить остатки сбережений. Начинающий малый семейный бизнес не привлекает инвесторов

«Вспомнили все, что умеем производить в домашних условиях. Пришлось вложить остатки сбережений. Начинающий малый семейный бизнес не привлекает инвесторов, потому мы решили не тратить время на поиски внешних финансов. Начали выставлять свою продукцию на ярмарках-выставках. Убытка не было, а доход начали получать в последнее время. Пока будем работать на укрепление достигнутого», - поделилась Акопян.

Саро Сарьян из Гадрутского района до войны 2020 года имел небольшое производство водочной продукции по карабахскими традиционному рецепту, производство армянских традиционных блюд и туристический бизнес. В результате 44-дневной войны семья мужчины потеряла всё, и в Армении он начал с нуля налаживать бизнес. Сарьян возобновил свой бренд водочных изделий, планирует вывести небольшую партию на рынок. На ярмарке в Масисе он представил некоторые сорта.

В Армении большая конкуренция среди производителей вино-водочной продукции, и если нет финансовой поддержки, то трудно наладить бизнес, отметил Сарьян корреспонденту "Кавказского узла". «Я начинал с нуля, без какой-либо поддержки. И только через несколько лет упорного труда достиг небольших успехов. Очень надеюсь на доход, чтобы моя семья начала жить в достатке», - сказал частный предприниматель.

С мужем написали бизнес-план, начали искать финансы

Карине Айрапетян из Степанакерта рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что проблемы с трудоустройством заставили ее задуматься "о небольшом бизнесе". "После вынужденного исхода из Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года, я и муж не могли трудоустроиться, потому что не было вакансий по нашим профессиям. Тогда подумали начать семейное дело – печь на продажу хлебобулочные изделия. Я хорошо пеку, но в Степанакерте делала это только для семьи или родных. С мужем написали бизнес-план, начали искать финансы, так как у нас не было своих сбережений, а имущество вывезти из Степанакерта не смогли. Обращались в многие места, пока на наш план не обратила внимание одна международная благотворительная организация. Несколько месяцев назад начали производить продукцию", - рассказала она.

По ее словам, люди покупают их продукцию с удовольствием. "Полученный доход позволил без экономии собрать детей в школу к 1 сентября. Так как у нас разнообразная продукция, разных вкусов, вызывает интерес. На ярмарке в городе Масис представили несколько из них, и за несколько часов все раскупили. В Армении, как я поняла, ценят вкусный хлеб и мучные выпечки", - поделилась Айрапетян.

Студентка Анна Цатрян из Степанакерта представила на ярмарке керамические сувениры собственной работы. Чтобы заняться керамикой и гончарным делом, она прошла специальные курсы. Девушка сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что работает с детьми, предоставляя уроки гончарного дела в формате психологической помощи.

Анна Цатрян надеется, что в скором времени, если будет финансовая поддержка, сможет расширить свое дело и увеличить число детей, с которыми она могла бы проводить уроки, так как заметила, что занятия керамики и гончарного дела благоприятно влияют на психику детей.

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