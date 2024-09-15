15 сентября 2024, 04:36

Уроженец ставропольской станицы убит на Украине

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В ходе специальной военной операции на Украине убит уроженец станицы Курской Ставропольского края Александр Минаев, сообщили местные власти. С начала СВО власти признали убитыми как минимум 478 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября стало известно о том, что в Курской области был убит Артем Матуль из Ставропольского края. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 477 бойцов из Ставропольского края.

В ходе специальной военной операции на Украине убит уроженец станицы Курской Александр Минаев. 13 сентября в своем телеграм-канале врио главы Курского округа Ставропольского края Павел Бабичев сообщил о том, то Минаев награжден орденом Мужества. Награду вручили сыну погибшего и его сестрам.

При каких обстоятельствах и когда был убит Минаев, в сообщении не говорится. Бабичев лишь отметил, что он "погиб в ходе боевых действий".

Таким образом, с начала СВО официально признаны убитыми не менее 478 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО", "Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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