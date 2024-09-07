Артем Матуль. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Кировского округа от 07.09.24, https://t.me/akgo_18/9152

07 сентября 2024, 23:34

Капитан со Ставрополья убит в Курской области

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Артем Матуль убит в боевых действиях, сообщила администрация Кировского округа. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 477 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 6 сентября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 476 бойцов из Ставропольского края.

Артем Матуль убит 29 августа в Курской области, сообщила сегодня администрация Кировского муниципального округа. Ему было 29 лет. Он окончил Высшее военное инженерное командное училище им. маршала Прошлякова в г. Тюмени, служил капитаном, командиром роты понтонно-мостовых конструкций. С 2022 года находился в зоне СВО, указано в Telegram-канале администрации округа.

Таким образом, с начала СВО официально признаны убитыми не менее 477 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО", "Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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