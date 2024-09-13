Военный из Камышина признан убитым на Украине

13 сентября 2024, 04:03

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Антон Проскуряков убит в зоне военных действий, сообщила администрация Камышина. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми как минимум 932 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 12 сентября власти официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 930 бойцов из Волгоградской области. Убитый в Курской области Валентин Лысенко стал 931-м уроженцем Волгоградской области, погибшим в зоне боевых действий.

Сообщение об убитом военном из Камышина администрация города опубликовала 12 сентября. Чиновники выразили соболезнования семье Антона Проскурякова.

В публикации не приводятся ни детали биографии Проскурякова, ни обстоятельства, при которых он был убит, ни место смерти. “С честью выполнил свой воинский долг”, - утверждается в публикации официального телеграм-канала администрации.

Таким образом, убитыми в военной операции официально признаны не менее 932 военных из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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