Уроженцы Чечни осуждены в Бельгии за подготовку теракта

10 сентября 2024, 03:04

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В Брюгге осуждены четверо сторонников "Исламского государства"*. Лидер группировки, уроженец Чечни Абубакар С. осужден на 15 лет, к восьми годам приговорена его супруга. Еще двое членов группировки осуждены условно, в их числе брат Абубакара С.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2023 года прокуратура Бельгии объявила о задержании семи сторонников "Исламского государства"*, заподозренных в подготовке теракта. Среди подозреваемых - выходцы из Чечни. В июле стало известно, что трое выходцев из Чечни арестованы.

Суд в Брюгге вынес приговор членам группировки, которые признаны виновными в подготовке теракта, в числе осуждены - уроженцы Чечни, пишет 9 сентября "Коммерсант".

Предполагаемого лидера группировки Абубакара С. приговорили к 15 годам заключения, его супругу, которая также принимала участие в деятельности группировки - к восьми годам. Еще двое обвиняемых, в том числе которых брат Абубакара С., осуждены условно и оштрафованы. Один фигурант дела оправдан.

Члены группировки арендовали гараж для хранения оружия, изучали время реагирования полиции, посещали конкретные места для различных нападений. В числе этих мест - еврейский квартал, бар, где собираются представители сексуальных меньшинств, полицейский участок и здание НАТО.

Абубакар С. признан ключевой фигурой в группировке, он признал вину. В суде он заявил, что хотел "посеять страх и нанести ущерб экономике" страны. На заседании суда, по данным журналистов, он вел себя вызывающе и оскорблял судью. По словам адвоката Абубакара С. Питеряна Денса, осужденный был особенно недоволен приговором, вынесенным брату, который, как он заявил, не имел никакого отношения к делу.

В Бельгии существует одна из наиболее крупных в Европе чеченских диаспор, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".

"Кавказский узел" писал, что бельгийские правоохранительные органы в июне 2015 года задержали 16 выходцев из Чечни, подозреваемых в экстремистской деятельности. После серии терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года выходцы с Северного Кавказа, в частности, чеченцы сталкивались с огульными обвинениями в причастности к терроризму, заявляла "Кавказскому узлу" руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации (FIDH) за права человека Саша Кулаева.

В декабре 2016 года суд в Брюгге приговорил к срокам от 15 месяцев до десяти лет лишения свободы 12 выходцев из Чечни, признанных виновными в вербовке боевиков для участия в войне на территории Сирии. Еще один подсудимый по этому делу был оправдан.