Власти запретили дагестанским сельчанам провести митинг из-за земельного конфликта

06 сентября 2024, 10:04

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Представители властей не разрешили жителям села Старый Сивух провести акцию протеста против действий чиновников из Гумбетовского района, занявших сторону жителей другого села в земельном споре.

Как писал "Кавказский узел", в июле жители сел Сивух и Старый Сивух в обращении к главе Дагестана заявили, что чиновники в Гумбетовском районе через суд требуют запретить им регистрировать право собственности на недвижимость. Власти поддерживают жителей села Цилитль в их многолетнем земельном конфликте с жителями Сивуха, что может привести к массовым беспорядкам, заявили сельчане.

Жители Старого Сивуха и Цилитля несколько лет конфликтуют из-за земли. Республиканские власти еще в 2020 году создали специальную межведомственную комиссию для разрешения конфликта. В том же году муфтият Дагестана наложил на село Цилитль миллионный штраф за нарушение договоренностей о мирном решении земельного спора, который связан с возвращением в Старый Сивух потомков выселенных оттуда людей.

Жители села Старый Сивух получили отказ в разрешении на проведение митинга, сообщил совет села. "Сельчанами было подано в министерство юстиции Республики Дагестан уведомление о проведении публичного мероприятия в форме митинга 13 сентября 2024 г. в с. Мехельта Гумбетовского района. Целью проведения митинга было поддержание курса главы Дагестана развития горных территорий, а также критика действий администрации Гумбетовского района, препятствующих созданию условий для жизнедеятельности в селе Старый Сивух Гумбетовского района. Рассмотрев вышеуказанное уведомление, Минюст Республики Дагестан рекомендует перенести проведение публичного мероприятия на иной срок. Таким образом, организаторами митинга принято решение об отмене проведения митинга", - говорится в публикации в телеграм-канале совета.

Уведомление о проведении митинга было подано 2 сентября "в связи с систематическими нарушениями конституционных прав жителей Старого Сивуха", которые, по мнению сельчан, допущены чиновниками Гумбетовского района, занявших сторону жителей Цилитля в земельном споре.

Напомним, в 1944 году жителей Сивуха насильно переселили в дома депортированных чеченцев, а их земли были распределены между колхозами соседних населенных пунктов Цилитль и Мехельта. В 1957 году, когда чеченцам разрешили вернуться в свои дома, сивухцам были выделены для строительства жилья земли кутанов в Хасавюртовском районе, и они обосновались там.

После распада СССР бывшие земли села Сивух были переведены в фонд республиканских земель, они имеют статус земель сельхозназначения, рассказал ранее "Кавказскому узлу" сотрудник администрации Гумбетовского района.

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