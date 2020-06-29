Власти Дагестана отреагировали на конфликт в Гумбетовском районе

29 июня 2020, 23:50

Длительный конфликт между жителями сел Старый Сивух и Цилитль в Гумбетовском районе Дагестана вызван нехваткой земель для ведения сельского хозяйства, считает местный активист. Республиканские власти анонсировали создание межведомственной комиссии для разрешения конфликта.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 июня полицейские выстрелами в воздух остановили драку между жителями сел Старый Сивух и Цилитль Гумбетовского района, которые несколько лет конфликтуют из-за нерешенных земельных вопросов. Глава района Хаджимурад Магомедов после инцидента анонсировал совещание, на котором власти намерены решить вопрос с разграничением земель. Столкновениям между жителями сел предшествовали нападение на сивухских чабанов и поджог их имущества. Полиция установила и задержала 26 активных участников драки.

Гумбетовский район расположен в горной части Дагестана и граничит с Чечней. В состав района входят 27 населенных пунктов, объединенных в 15 сельских муниципальных образований, с населением более 24 тыс. человек. Традиционно гумбетовцы занимаются скотоводством и садоводством и успешно развивают эти отрасли, указано на сайте районной администрации.

В селении Старый Сивух Гумбетовского района прописано чуть меньше 30 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава сельсовета "Мехельтинский", в состав которого и входит Старый Сивух, Магомед Абдунасиров.

По словам главы сельсовета, в советские годы земли, которые сейчас являются спорными, находились в пользовании объединенного колхоза Сивуха и Цилитля, отметил он. "Когда распался колхоз, земли и его имущество были распределены. Тогда решили, что земли остаются за сивухцами, но в собственности госимущества, однако споры за земли не прекратились", - сказал он.

В 1944 году жителей Сивуха насильно пересилили в дома депортированных чеченцев, а их земли были распределены между колхозами соседних населенных пунктов Цилитль и Мехельта, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в администрации района.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. По разным оценкам, в пути следования погибли 10 тысяч человек, в первые годы после выселения - 100 тысяч. Подробности этих событий приведены в справке "Депортация чеченцев и ингушей" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

"В Чечню в то время отправляли жителей из многих сел Гумбетовского района, но только население Сивуха было полностью переселено в Чечню. В 1957 году, когда чеченцам разрешили вернуться в свои дома, сивухцам были выделены для строительства жилья земли кутанов в Хасавюртовском районе, и они обосновались там", - пояснил собеседник.

В начале 1990-х годов, после распада СССР, бывшие сивухские земли в Гумбетовском районе были переведены в фонд республиканских земель. Сейчас эти территории имеют статус земель сельхозназначения и находятся на балансе министерства по земельным и имущественным отношениям, добавил источник.

"Земельным спорам между жителями этих двух соседних сел много десятилетий, корни их упираются в советские годы. То, что произошло на прошлой неделе - не первый случай. Конфликтные ситуации возникали и раньше, особенно все обостряется летом, когда сивухцы приезжают в район со своим скотом. Всю эту ситуацию будоражит в основном молодежь, но им стоит прислушаться к старшим. Руководство района и республики уже занимается разрешением споров. В скором времени все должно вернуться в нормальное русло и все стороны должны примириться", - считает представитель администрации.

Жителям сел Цилитль и Сивух не хватает земель для ведения сельского хозяйства, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист из Гумбетовского района Сайпудин Ахмедов.

"Это два маленьких села, расположенных рядом друг с другом. Земли для ведения хозяйства у них мало, не хватает. Вот уже на протяжении 30 лет у них идут земельные споры. Власти в течение этого времени не могут урегулировать эти спорные моменты, четко прочертить, где проходят границы между населенными пунктами", - сказал активист.

Конфликт у сельчан из Цилитля с сивухскими чабанами возник после того, как пастухи начали гнать скот в сторону села, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из жителей села Цилитль.

"Это увидели сельчане, вышли ребята, чтобы отогнать скот, тогда и произошла между ними стычка", - сказал он. По словам сельчанина, сейчас обстановка в селе спокойная, но в 16.00 мск 29 июня село еще было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

"Въехать или выехать никому не запрещают, но каждую машину проверяют, интересуются причиной поездки. К местным жителям у них вопросов нет", - отметил он.

Глава селения Цилитль Алихан Давудгаджиев сообщил, что конфликт произошел на бытовой почве, когда жители соседнего села начали перегонять скот в сторону их территорий.

"На этой почве неоднократно возникали определенные инциденты. Все это, видимо, накапливалось и в этот раз вылилось в то, что получилось. Хотя все здравые люди, но "горячие головы" есть и с этой, и с другой стороны. Между нами всегда складывались добрососедские отношения. Села же находятся рядом друг с другом, есть совместные браки, много у кого близкие родственные связи. Делить в принципе нечего, но есть земельные вопросы, которые необходимо решить", - отметил он.

По словам Давудгаджиева, в министерстве по земельным и имущественным отношениям сегодня прошла встреча с представителями обоих сел, района и самого министерства. Для решения спорных вопросов в республике будет создана межведомственная комиссия, сообщил глава селения.

"Все вопросы будут решаться на уровне правительства. Комиссия должна заработать сразу, как закончится общероссийское голосование по поправкам к Конституции", - отметил он.

В отношениях между селами Сивух и Цилитль, министерство по земельным и имущественным отношениям республики не касается исторического аспекта, ограничиваясь исключительно гражданско-правовыми вопросами. Спорные земельные участки являются государственной собственностью Республики Дагестан, говорится в опубликованном сегодня пресс-службой Минимущества сообщении по поводу конфликтной ситуации между жителями сел в Гумбетовском районе.

Совещание прошло под руководством заместителя председателя правительства Анвара Халилова.

"Каждая из сторон высказала свою позицию по данной ситуации. Было озвучено, что конфликт длится более 30 лет. Местные жители делают акцент на исторической принадлежности спорных земель и каждый из них считает, что территория принадлежит их поселению (...) На основании распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Дагестан (...) на указанный земельный участок, относящийся к землям отгонного животноводства, было зарегистрировано право собственности Республики Дагестан", - сообщило ведомство.

Глава Минимущества Агарагим Кагиргаджиев отметил на совещании, что для урегулирования напряженной обстановки, планируется создать в Гумбетовском районе постоянно действующую рабочую группу: она будет мониторить ситуацию, чтобы в итоге разрешить конфликт мирно.