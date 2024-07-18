Жители Сивуха пригрозили Меликову акцией протеста

18 июля 2024, 11:38

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Чиновники в Гумбетовском районе через суд требуют запретить жителям сел Сивух и Старый Сивух регистрировать право собственности на недвижимость, власти поддерживают жителей села Цилитль в их многолетнем земельном конфликте с жителями Сивуха, что может привести к массовым беспорядкам, заявили сельчане в обращении к главе Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", в 2020 году муфтият Дагестана наложил на село Цилитль миллионный штраф за нарушение договоренностей о мирном решении земельного спора, который связан с возвращением в Старый Сивух потомков выселенных оттуда жителей. Сельчане рассказали, что замглавы администрации одноименного села Сивух Хасавюртовского района подвергся нападению со стороны чабанов и был госпитализирован.

Жители Старого Сивуха и Цилитля несколько лет конфликтуют из-за земли. Республиканские власти еще в 2020 году создали специальную межведомственную комиссию для разрешения конфликта.

Обращение жителей сел Сивух и Старый Сивух Гумбетовского района к главе Дагестана и министру внутренних дел республики опубликовано 17 июля в телеграм-канале "Совет села Сивух".

Жители Цилитля отказываются возвращать сивухцам землю, которая им была передана по договору в безвозмездное пользование, а глава Гумбетовского района поддержал жителей Цилитля. В частности, он назначил на должность первого заместителя главы района бывшего главу села Цилитль. Администрация района совместно с сельсоветом села Цилитль подает совместные исковые заявления в судебные органы против жителей села Старый Сивух и пайщиков СПК "Агрофирма Сивух", заявили сельчане в обращении.

"Орган публичной власти в муниципалитете поддерживает лишь одну сторону конфликта, это может вызвать волну протестных настроений, и подорвать доверие к институтам власти в целом", – подчеркнули они.

Прокуратура провела проверку и установила, что районные власти бездействуют по вопросу приведении в соответствии с законом ситуацию в населенных пунктах на сельскохозяйственных землях. Ведомство потребовало от властей устранить нарушения закона, сообщили жители сел Сивух и Старый Сивух.

Они пожаловались, что из-за бездействия чиновников их села не были включены в программу догазификации. "Нам говорили, что при получении "зеленок" (выписки из ЕГРН о регистрации права собственности на дом) будет возможность подключение к газу по программе догазификации. Естественно, наши жители подали заявления в Росреестр через МФЦ и получены были "зеленки". Районная администрация решила эти "зеленки" назвать незаконными и направить заявления на наших жителей в прокуратуру и следственный комитет", – сказано в обращении.

"Просим главу республики Сергея Алимовича Меликова вмешаться в ситуацию, так как администрация района открыто заняла враждебную позицию к сивухцам, не исполняет представления прокуратуры, и полностью поддерживает в конфликте одну сторону", – подчеркнули сельчане.

В другой публикации в телеграм-канале "Совет села Сивух" рассказывается, что сельсовет Цилитлинский подал иск в отношении жителя села Старый Сивух с требованием аннулировать зарегистрированное в Едином госреестре налогоплательщиков (ЕГРН) его право собственности на жилой дом. Также сельсовет потребовал, чтобы суд запретил жителям села Сивух заниматься строительством на территории сельсовета Цилитлинский. А также чтобы суд запретил управлению Росреестра по Дагестану регистрировать права собственности жителей села Сивух на земли и объекты строительства.

"Администрация села Цилитли при содействии главы администрации Гумбетовского района и при поддержке ОВД полиции по Гумбетовскому району всячески препятствуют в получении регистрации по месту постоянного жительства жителям нашего села Старый Сивух", – сказано в другой публикации в телеграм-канале "Совет села Сивух".

На 10.50 мск 18 июля эта запись в телеграм-канале "Совет села Сивух", на который подписаны 462 пользователя, набрала 419 просмотров. Автор отключил возможно комментирования поста.

На 10.50 мск на сайте администрации Гумбетовского района, а также на сайте главы Дагестана нет комментариев относительно обращения жителей сел Сивух и Старый Сивух.

Напомним, ранее между жителями сел Сивух и Цилитль неоднократно происходили конфликты. 29 июня 2020 года глава селения Цилитль Алихан Давудгаджиев рассказал, что один из таких конфликтов произошел, когда жители соседнего села начали перегонять скот в сторону их территорий. Также он рассказал, что в министерстве по земельным и имущественным отношениям прошла встреча с представителями обоих сел. Давудгаджиев отметил, что споры сельчан должны уладить специальная комиссия. "Все вопросы будут решаться на уровне правительства. Комиссия должна заработать сразу, как закончится общероссийское голосование по поправкам к Конституции", – отметил он.

Сталинские депортации положили начало конфликту вокруг Сивуха

В 1944 году жителей Сивуха насильно пересилили в дома депортированных чеченцев, а их земли были распределены между колхозами соседних населенных пунктов Цилитль и Мехельта, рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Гумбетовского района.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. По разным оценкам, в пути следования погибли 10 тысяч человек, в первые годы после выселения – 100 тысяч. Подробности этих событий приведены в справке "Депортация чеченцев и ингушей" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В 1957 году, когда чеченцам разрешили вернуться в свои дома, сивухцам были выделены для строительства жилья земли кутанов в Хасавюртовском районе, и они обосновались там.

После распада СССР бывшие земли села Сивух в Гумбетовском районе были переведены в фонд республиканских земель. Эти территории имеют статус земель сельхозназначения и находятся на балансе министерства по земельным и имущественным отношениям, пояснил он.

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