04 сентября 2024, 10:27

Военный из Волгоградской области убит на Украине

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Олег Сковородин убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Камышинского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 921 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 2 сентября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 920 бойцов из Волгоградской области.

На территории Лебяжинской школы открыт мемориал выпускникам, убитым в военной операции на Украине, в том числе младшему сержанту Олегу Сковородину, сообщает сегодня в своем телеграм-канале администрация Камышинского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 921 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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