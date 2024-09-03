03 сентября 2024, 06:51

Трое бойцов из Волгоградской области убиты на Украине

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Денис Парницын, Максим Гребнев и Павел Кованцев убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 919 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 2 сентября стало известно, что на Украине убит Денис Олейников из Камышина. Он стал, по меньшей мере, 917-м бойцом из Волгоградской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

В зоне СВО убиты Денис Парницын, Максим Гребнев и Павел Кованцев. В честь них, а также в честь других убитых бойцов, в поселке Котлубань Городищенского района открыта Аллея памяти, сообщила 21 августа администрация местного муниципального центра культуры и спорта на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 919 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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