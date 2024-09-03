Девять военных со Ставрополья убиты на Украине

03 сентября 2024, 14:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Пожидаев, Иван Панин, Степан Усов, Курбан Магомедов, Александр Добрынин, Павел Сунев, Никита Бойков, Алексей Герцев и Александр Гриценко убиты в боевых действиях, сообщил глава Изобильненского округа. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 472 военных из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Асхат Закиров стал 463-м бойцом со Ставрополья, убитым в ходе специальной военной операции, о котором сообщалось официально.

25-летний Михаил Пожидаев убит в военной операции на Украине 29 апреля, сообщил сегодня временно исполняющий обязанности главы Изобильненского округа Сергей Соболев в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски в школе, где учился убитый. Пожидаев окончил Суворовское военное училище МВД России и поступил на службу в полицию. В марте этого года отправился в зону боевых действий, служил разведчиком-сапёром инженерно-штурмового взвода, говорится в сообщении.

Ранее власти округа также сообщали, что на Украине убиты Иван Панин, Степан Усов, Курбан Магомедов, Александр Добрынин, Павел Сунев, Никита Бойков, Алексей Герцев, Александр Гриценко.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 472 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.