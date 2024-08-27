27 августа 2024, 16:28

Сапер из Ставрополья убит на Украине

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Асхат Закиров убит в боевых действиях, сообщил глава Туркменского округа. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 463 военных из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Владислав Гвозденко стал 462-м бойцом со Ставрополья, убитым в ходе специальной военной операции, о котором сообщалось официально.

Старший Асхат Закиров убит в военной операции, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Туркменского муниципального округа Геннадий Ефимов, отчитываясь о передаче родным убитого ордена Мужества.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 463 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО", "Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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