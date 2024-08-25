Владислав Гвозденко. Фото: администрация детсада №48 города Светлоград - https://vk.com/wall-212699033_1295

25 августа 2024, 09:08

Военнослужащий со Ставрополья убит на Украине

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Командир мотострелкового отделения Владислав Гвозденко убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 462 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 10 августа представители властей и силовики признали, что в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине убит как минимум 461 боец из Ставропольского края.

В зоне СВО на Украине убит командир мотострелкового отделения Владислав Гвозденко, он посмертно награжден орденом Мужества. В детском саду №48 "Одуванчик" города Светлоград прошла встреча вдовы Гвозденко с воспитанниками учреждения в рамках нравственно-патриотического воспитания детей, отчиталась администрация детсада 16 августа на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 462 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО", "Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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