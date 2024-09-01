Жители Белиджи потребовали строительства новой школы

01 сентября 2024, 08:03

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Здание школы №3 поселка Белиджи Дербентского района находится в ветхом состоянии, местные жители несколько лет требуют от чиновников построить для нее новое здание, но результатов нет, пожаловались авторы видеообращения к главе Дагестана. Они попросили его о содействии с решением вопроса о строительстве нового здания для учебного заведения.

Как информировал "Кавказский узел", жители сел в Дагестане регулярно жалуются на проблему с ветхими школами и записывают видеообращения к властям республики с просьбой об их ремонте. В частности, 25 августа жители поселков Андийский и Винсовхозный, а также микрорайона Восточный в Хасавюрте пожаловались в соцсети, что школе, в которой учатся их дети, требуется ремонт, что в ней проблемы с отоплением и нет санузла.

3 декабря 2023 года житель села Советское Бабаюртовского района пожаловался в соцсети, что дети вынуждены учиться в вагончиках из-за ветхого состояния школы. Пользователи соцсети раскритиковали чиновников за равнодушие к проблеме со школой и призвали построить для нее новое здание.

Видеообращение жителей поселка Белиджи Дербентского района к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой на ветхое состояние местной школы №3 опубликовал 31 августа паблик "Мой Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте".

На видео показан двор школы, в котором собрались несколько десятков человек. Перед ними за трибуной стоит женщина. Она зачитывает текст обращения к Меликову от имени жителей поселка.

"Уважаемый Сергей Алимович Меликов! Обращаемся к вам с призывом не оставить нашу просьбу без внимания", – сказала она.

По словам жительницы Белиджи, родители школьников многократно обращались к властям с просьбой построить новое здание для школы, однако реакции не последовало. Здание, в котором расположена школа сейчас, находится в плачевном состоянии.

"Уважаемый Сергей Алимович! Я надеюсь, что вы услышите боль и чаяние родителей школьников и поможете в решении этого вопроса", – сказал на видео другой житель Белиджи.

На 07.58 мск 1 сентября этот пост в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 63 тысяч пользователей, набрал 6724 просмотра и восемь комментариев. Их авторы поддержали жителей Белиджи.

"Кавказский узел" также писал, что 22 августа стало известно, что в Махачкале школы столкнулись с массовым увольнением педагогов. По данным источника, в одной из школ города уволились 10 учителей, в заявлениях они ссылаются на низкую зарплату. Аналогичная проблема возникла в других учебных заведениях города. Преподаватели жалуются на рост цен и отсутствие муниципальных льгот, которые бы хоть в какой-то мере компенсировали невысокие заработки, отметил источник.

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