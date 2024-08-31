Власти оказались бессильны решить проблему дороги к Тагиркенту

31 августа 2024, 09:17

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Дорога в Тагиркент передается из республиканской собственности в муниципальную и из-за этого отремонтировать ее за счет республиканского бюджета невозможно, заявил Минтранс Дагестана в ответ на видеообращение участников СВО к главе республики, в котором они попросили его оказать содействие с ремонтом трассы. Муниципальные власти заявили, что им передавать дорогу не целесообразно, так как в бюджете Магарамкентского района нет денег на ее ремонт.

Как информировал "Кавказский узел", 29 августа в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого участники военной операции на Украине в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову заявили, что дорога в село Тагиркент Магарамкентского района несколько десятков лет в плохом состоянии, а республиканские власти перекладывают ответственность за это на местную администрацию. Они попросили Меликова о содействии в решении вопроса с ремонтом трассы.

На 09.10 мск 31 августа на сайте главы Дагестана, в телеграм-канале Сергея Меликова и на его странице в соцсети "ВКонтакте" нет реакции на обращений участников СВО с просьбой о содействии с ремонтом дороги в Тагиркент.

Минтранс Дагестана отреагировал на видеообращение участников СВО к Меликову с просьбой о ремонте дороги в Тагиркент.

В 2023 году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт автодороги "Магарамкент – Верхний Тагиркент". Однако эта дорога переходит в муниципальную собственность. По этой причине отремонтировать ее за счет республиканского дорожного фонда невозможно, сообщило министерство 29 августа в своем телеграм-канале. "Это будет расцениваться как нецелевое расходование бюджетных средств", – поясняется в сообщении.

На обращение участников СВО к Меликову также отреагировала администрация Магарамкентского района.

Передача дороги из республиканской собственности в муниципальную не целесообразна, так как в бюджете района отсутствуют средства на ремонт и дальнейшую эксплуатацию автодороги "Магарамкент – Верхний Тагиркент", заявила районная администрация 30 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Дорога пока еще не передана из республиканской собственности в муниципальную, отмечается в сообщении.

Напомним, жители Дагестана часто жалуются на проблемы с благоустройством и инфраструктурой, и не дождавшись реакции властей на их обращения, они нередко решают эти проблемы самостоятельно. В частности, 27 августа жители Рутульского района рассказали, что уже около месяца отсутствует водоснабжение в нескольких селах, и что власти объясняют проблему ремонтом водопровода. Сельчане отметили, что самостоятельно провели водопроводы в некоторые населенные пункты.

4 марта жители Махачкалы самостоятельно засыпали грунтом ямы на проезжей части. 4 января жители одного из высокогорных районов Дагестана за свой счет отремонтировали трассу "Агвали – Гадири – Гигатли – Гачитли".

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