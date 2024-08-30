Военный из Ростовской области убит на Украине

30 августа 2024, 17:29

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Андрей Сергиенко убит в боевых действиях, сообщила администрация Гуково. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 534 военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к августа власти назвали имена как минимум 533 бойцов из Ростовской области, убитых в военной операции на Украине.

Андрей Сергиенко убит в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Гуково, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества

Таким образом, с начала СВО официально признаны убитыми не менее 534 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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