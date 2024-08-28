ЕСПЧ обязал власти Азербайджана провести медобследование Абдуллаева

28 августа 2024, 11:55

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Правительство Азербайджана должно обеспечить всестороннее медобследование арестованного бывшего депутата Гусейна Абдуллаева и сообщить о принятых мерах, постановил ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат и предприниматель Гусейн Абдуллаев нуждается в лечении, в ЕСПЧ подано ходатайство о принятии срочных мер для обследования и медицинской помощи Абдуллаева, заявили 22 августа в суде адвокаты.

С середины июля у содержащегося в бакинском СИЗО-1 Гусейна Абдуллаева усугубились проблемы со здоровьем, стабильно стало повышенным артериальное давление, а с начала августа состояние его здоровья ухудшилось до уровня, опасного для жизни, рассказала адвокат Шахла Гумбатова.

27 августа ЕСПЧ принял решение, обязывающее правительство Азербайджана обеспечить дополнительное всестороннее медобследование Абдуллаева для того, чтобы выяснить, есть ли потребность в срочном стационарном или амбулаторном лечении или другом медицинском вмешательстве. Также ЕСПЧ обязал власти страны сообщить о принятых мерах, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Джавад Джавадов.

«Из-за отсутствия лечения Гусейна Абдуллаеву мы вынуждены были обратиться в ЕСПЧ в соответствии с Правилом 39 Регламента суда принять срочные обеспечительные меры. Это правило предусматривает срочное вмешательство ЕСПЧ, если речь идет об угрозах здоровью, жизни и безопасности заявителя. ЕСПЧ удовлетворил наше заявление, предписал правительству Азербайджану информировать Страсбургский суд о результатах дополнительных обследований, новостях о состоянии здоровья Гусейна Абдуллаева, принимаемых мерах по оказанию ему эффективной медицинской помощи», - сказал адвокат.

Власти должны исполнить решение ЕСПЧ как можно скорее

Хотя в решении ЕСПЧ об обследовании Абдуллаева конкретные сроки не указаны, сама суть применения Правила 39 Регламента предусматривает срочность предполагаемых мер, пояснил он. «Поэтому власти должны исполнить решение ЕСПЧ как можно скорее», - отметил Джавадов.

По его словам, в состоянии Абдуллаева пока нет позитивной динамики, напротив, его здоровье ухудшается.

Одновременно, добавил он, ЕСПЧ принял решение о рассмотрении жалобы Абдуллаева на его арест в приоритетном порядке. В это решении сроки также не указаны. Однако, как отметил адвокат, решение ЕСПЧ предусматривает ускоренное рассмотрение жалобы.

Представители Пенитенциарной службы Азербайджана оказались недоступными для комментариев.

Напомним, 1 октября 2019 года суд приговорил Гусейна Абдуллаева к шести годам заключения. Абдуллаев настаивает на своей невиновности. В начале марта, за 47 дней до окончания срока наказания, Абдуллаеву было предъявлено новое обвинение - в легализации денег, добытых преступным путем. По новому обвинению ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Гусейн Абдуллаев был объявлен в розыск по подозрению в уклонении от уплаты налогов в июне 2013 года, спустя месяц после публикации видеоклипа на его песню Susma! ("Не молчи!"), в котором показаны кадры разгона полицией протестных акций в Баку. В июле 2013 года Абдуллаев попросил политического убежища в Германии и получил его, но все равно был задержан в Турции по линии Интерпола и 23 апреля 2019 года экстрадирован на родину. Там его обвинили в уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве, мошенничестве и вымогательстве.

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