Защита указала на необходимость лечения Гусейна Абдуллаева

23 августа 2024, 07:56

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Бывший депутат и предприниматель Гусейн Абдуллаев нуждается в лечении, в ЕСПЧ подано ходатайство об этом, заявили на заседании суда в Баку адвокаты подсудимого. Решение об обследовании Абдуллаева в гражданской клинике не было исполнено, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября 2019 года суд приговорил к шести годам заключения бывшего депутата парламента Азербайджана, бизнесмена Гусейна Абдуллаева. Он настаивает на своей невиновности. В начале марта, за 47 дней до окончания срока наказания, Абдуллаеву было предъявлено новое обвинение - в легализации денег, добытых преступным путем. По новому обвинению ему грозит до 12 лет лишения свободы.

22 августа в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по делу Гусейна Абдуллаева, бывший депутат участвовал в нем по видеосвязи, сообщает Meydan TV.

Защитники заявили, что Абдуллаев чувствует себя плохо и не может участвовать в процессе. Они отметили, что ранее суд частично удовлетворил ходатайство об обследовании Абдуллаева врачом по его выбору в гражданской больнице, но это решение так и не было исполнено.

Адвокат Шахла Гумбатова указала, что Абдуллаев нуждается в лечении, а адвокат Джейхун Юсифов отметил, что "в нынешнем состоянии Абдуллаева судить невозможно", и подано ходатайство в ЕСПЧ о принятии срочных мер для обследования и медицинской помощи подсудимому.

Судья постановил, что судебный процесс не может быть продолжен до улучшения состояния здоровья обвиняемого и назначил следующее заседание на 5 сентября, говорится в публикации.

Напомним, Гусейн Абдуллаев был объявлен в розыск по подозрению в уклонении от уплаты налогов в июне 2013 года, спустя месяц после публикации видеоклипа на его песню Susma! ("Не молчи!"), в котором показаны кадры разгона полицией протестных акций в Баку. В июле 2013 года Абдуллаев попросил политического убежища в Германии и получил его, но все равно был задержан в Турции по линии Интерпола и 23 апреля 2019 года экстрадирован на родину. Там его обвинили в уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве, мошенничестве и вымогательстве.

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