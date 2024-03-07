Гусейн Абдуллаев обвинен в отмывании денег

07 марта 2024, 16:05

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Бывший депутат и предприниматель Гусейн Абдуллаев за полтора месяца до завершения шестилетнего срока обвинен в отмывании денег. Он отверг обвинения, защита также считает неправомерным новое дело против Абдуллаева.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября 2019 года суд приговорил к шести годам заключения бывшего депутата парламента Азербайджана, бизнесмена Гусейна Абдуллаева. Он настаивает на своей невиновности. Рабочая группа ООН потребовала немедленно освободить бывшего депутата парламента Азербайджана Гусейна Абдуллаева.

Правоохранительные органы объявили Гусейна Абдуллаева в розыск по подозрению в уклонении от уплаты налогов в июне 2013 года, спустя месяц после публикации видеоклипа на его песню Susma! ("Не молчи!"), в котором показаны кадры разгона полицией протестных акций в Баку. В июле 2013 года Абдуллаев попросил политического убежища в Германии и получил его, но все равно был задержан в Турции по линии Интерпола и 23 апреля 2019 года экстрадирован на родину. Там его обвинили в уклонении от налогов, незаконном предпринимательстве, мошенничестве и вымогательстве.

Абдуллаеву выдвинуто обвинение в легализации денежных средств, добытых преступным путем (статья 193-1.3.2 УК Азербайджана), сообщил его адвокат Расул Джафаров. По его словам, новое обвинение Абдуллаеву было выдвинуто 4 марта – за 47 дней до завершение срока его шестилетнего тюремного заключения.

В тот же день, решением Бинагадинского районного суда в отношении Абдуллаева была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца, его этапировали из колонии в СИЗО.

Адвокат сказал корреспонденту "Кавказского узла", что решил предать огласке информацию о новом обвинении Абдуллаеву после встречи со своим подзащитным в СИЗО. Абдуллаев отвергает новое обвинение, как и предыдущие, сказал Джафаров. Защитник сам также считает необоснованным предъявление обвинения Абдуллаеву за период, который уже расследовался следствием.

"Гусейну Абдуллаеву инкриминируется отмывание денег на 6 миллионов манатов (3,8 миллиона долларов США) в период с 2006 по 2014 года., в то время как следствие расследовало его действия с 2000 по 2018 годов и уже установило якобы извлечение им незаконно доходов на 22 миллиона. манатов (13,8 миллиона долларов США). Если было следствие расследовало указанный период, то должно было выявить все предполагаемые нарушения закона. Гусейн Абдуллаев считает новое обвинение проявлением предвзятости к нему и стремлением продлить его тюремное заключение", - сказал Джафаров.

Юрист также указал на "казусность ситуации" с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении лица, который отбывает тюремное наказание. "С какого срока, они отсчитывают четыре месяца предварительного заключения - с 4 марта или 21 апреля, когда завершится тюремное наказание? Если они будут считать с 4 марта, а вдруг потом спустя четыре месяца выяснится, что он невиновен и должен быть освобожден, то как же он потом дополнительно еще будет отбывать 47 дней тюремного срока? Этот вопрос остался открытым", - отметил Джафаров.

По новой статье Абдуллаеву грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов, комментируя ситуацию с новым обвинением Абдуллаеву отметил, что в Азербайджане были уже такие случаи когда опальным чиновникам незадолго до завершения срока тюремного наказания открывали новое дело для продления содержания в заключении. Примером он назвал случай с экс-министром здравоохранения Али Инсановым.

Осужденный в 2007 году Али Инсанов к концу срока заключения в августе 2016 года получил еще семь лет лишения свободы по новому обвинению - в хранении наркотиков и сопротивлении представителю власти. Рассмотрение жалобы на приговор несколько раз переносилось - по мнению адвокатов, чтобы отложить обращение защиты в ЕСПЧ. В феврале 2018 года Инсанов направил главе Верховного суда письмо, в котором заявил о намеренном затягивании выдачи решения и нарушении его права на обращение в Страсбургский суд. 16 марта 2019 года президент Азербайджана помиловал 431 осужденного, среди них оказался признанный правозащитниками политзаключенным Инсанов.

"Эти решения имеют определенную подоплеку, и она заключается в мести бывшим представителям правящей элиты за нарушение «корпоративных правил» режима, чрезмерное проявление амбиций", - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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