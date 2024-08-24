Адвокаты выразили опасения за жизнь Гусейна Абдуллаева

24 августа 2024, 01:27

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Отсутствие должной медицинской помощи арестованному в Азербайджане бизнесмену Гусейну Абдуллаеву чревато непоправимым последствиям для его здоровья и опасно для жизни, заявила адвокат Шахла Гумбатова. Мать Гусейна Абдуллаева попросила обеспечить его необходимым лечением.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября 2019 года суд приговорил к шести годам заключения бывшего депутата парламента Азербайджана, бизнесмена Гусейна Абдуллаева. Абдуллаев настаивает на своей невиновности. В начале марта, за 47 дней до окончания срока наказания, Абдуллаеву было предъявлено новое обвинение - в легализации денег, добытых преступным путем. По новому обвинению ему грозит до 12 лет лишения свободы.

22 августа в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по делу Гусейна Абдуллаева, бывший депутат участвовал в нем по видеосвязи. Защитники заявили, что Абдуллаев чувствует себя плохо и не может участвовать в процессе. Судья постановил, что судебный процесс не может быть продолжен до улучшения состояния здоровья обвиняемого, и назначил следующее заседание на 5 сентября.

С середины июля у содержащегося в Бакинском СИЗО-1 Гусейна Абдуллаева усугубились проблемы со здоровьем, стабильно стало повышенным артериальное давление, а с начала августа состояние его здоровья ухудшилось до уровня, опасного для жизни, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шахла Гумбатова.

"Он стал с трудом приходить в комнату для встреч. Однажды после встречи с матерью Гусейн Абдуллаев оказался не в состоянии идти и был увезен обратно в камеру в инвалидной коляске. В другой раз он не смог прийти на встречу с адвокатом", - рассказала Гумбатова.

По ее словам, Гусейн Абдуллаев еще в начале августа был обследован заведующим отделением терапии лечебного учреждения главного медуправления Минюста кардиологом Вюсалей Мамедовой, которая вынесла консультационное заключение. "Поставленный врачом диагноз подтвердил критическое состояние Гусейна Абдуллаева и отразил опасность утраты им жизни", - сказала адвокат.

В связи с этим на подготовительном заседании 15 августа в Бакинском суде по тяжким преступлениям защита просила обеспечить Абдуллаеву медицинское обследование в гражданской клинике по его выбору. Суд удовлетворил ходатайство, однако оно, со слов Гумбатовой, было исполнено лишь частично, потому что обследование было проведено в лечебном учреждении пенитенциарной системы. Абдуллаева лишь формально, на один день, 16 августа, увезли в тюремный госпиталь, где визуально осмотрели, и на следующий день вернули в Бакинский СИЗО-1.

При этом врачи решили провести консилиум в СИЗО. "Гусейн Абдуллаев отказался от консилиума в СИЗО. Он усомнился в объективности решения консилиума, поскольку считает, что если бы целью была действительно оценка его состояния и оказание ему медицинской помощи, то его оставили бы в больнице", - сказала Гумбатова.

Защита считает, что вывоз Гумбатова на один день в больницу был формальностью с целью отчитаться перед ЕСПЧ о принимаемых мерах для медицинской помощи, поскольку адвокаты обратились в Страсбургский суд в соответствии с правилом 39 Регламента о принятии срочных обеспечительных мер в связи с угрозой жизни заявителя.

По словам Гумбатовой, Абдуллаев не считает себя виновным по новому делу. Ему предъявлено обвинение по статье 193-1.3.2 (легализация имущества в крупном размере, полученного преступным путем) УК и инкриминируется "отмывание" 5,5 млн манатов. "Однако следствие не представило никаких доказательств того, что эти средства имели незаконное происхождение. До того как стать депутатом в 2005 году, Гусейн Абдуллаев занимался законной предпринимательской деятельностью и имел от этого доходы. Но это почему-то представляется как "легализация имущества, полученного преступным путем". Более того, часть этого уголовного дела переписана с предыдущего уголовного дело против Абдуллаева. Получается, что его обвиняют по одним и тем же эпизодам дважды, что противоречит законодательству, если даже допустить, что незаконные деяния им были совершены в реальности. Это противоречит принципам права и законам Азербайджана", - сказала адвокат.

ЕСПЧ в настоящее время коммуницирует с правительством Азербайджана и адвокатами по делу Абдуллаева, и защита будет добиваться либо освобождения Абдуллаева из-под стражи, либо перевода его в гражданскую клинику.

Мать Гусейна Абдуллаева Зейнаб Абдуллаева выразила тревогу за здоровье сына. "Не лечить Гусейна в таком тяжелом состоянии - это обрекать его на смерть. Я не могла вынести, когда из зала суда видела по видеосвязи, как мой сын не мог поднять голову, чтобы видеть и слышать о происходящем на судебном процессе по его делу", - рассказала Абдуллаева корреспонденту "Кавказского узла".

В Пенитенциарной службе получить устный комментарий по делу Абдуллаева корреспонденту "Кавказского узла" не удалось, а на письменный запрос ответа пока не последовало.

"Государство несет ответственность за здоровье и жизнь заключенных. Гусейн Абдуллаев вправе рассчитывать на эффективную медицинскую помощь. Ее отсутствие является формой плохого или бесчеловечного обращения с заключенным", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга политзаключенных правозащитник Эльшан Гасанов.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту "Кавказского узла" лишь подтвердили, что следующее заседание по делу Абдуллаева назначено на 5 сентября.

По мнению доктора медицинских наук, кардиолога Адиля Гейбулллы, отсутствие комплексного обследования не позволяет сделать однозначных выводов о состоянии здоровья Гусейна Абдуллаева. "Какие-то отдельные нарушения, выявленные на основе визуального осмотра пациента, не позволяют делать однозначные выводы о его состоянии. Чтобы проверить и оценить состояние сердца, должны быть проведены комплексные обследования – проанализированы образцы крови по целому ряду параметров, сделаны электрокардиограмма, эхокардиограмма, ангиографическое обследование. На основе этих обследований уже можно ставить диагнозы и назначать лечение", - сказал Гейбулла корреспонденту "Кавказского узла", подчеркнув, что такие обследования возможны и эффективны лишь в стационарных условиях.

Гусейн Абдуллаев был объявлен в розыск по подозрению в уклонении от уплаты налогов в июне 2013 года, спустя месяц после публикации видеоклипа на его песню Susma! ("Не молчи!"), в котором показаны кадры разгона полицией протестных акций в Баку. В июле 2013 года Абдуллаев попросил политического убежища в Германии и получил его, но все равно был задержан в Турции по линии Интерпола и 23 апреля 2019 года экстрадирован на родину. Там его обвинили в уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве, мошенничестве и вымогательстве.

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