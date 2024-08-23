Росреестр выявил нарушения в работе приюта "Берегиня" в Тихорецке

23 августа 2024, 03:02

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Общественный инспектор по обращению с животными Денис Джалагания получил ответ из Росреестра по поводу правомерности работы приюта "Берегиня" в Тихорецке. Из ответа следует, что земельный участок, на котором находится приют, используется не по назначению. В связи с этим собственнику участка, который приют арендует, объявлено предостережение.

Как писал "Кавказский узел", трое мужчин избили общественного инспектора по обращению с животными Дениса Джалаганию, когда он пытался проверить условия содержания собак в приюте, работающем с бродячими животными по муниципальному контракту. Один из избивавших написал донос на активиста, обвинив его в дискредитации военных, по этому поводу пострадавшего на следующий день допросили в ФСБ. 9 августа Джалагания получил отказ в возбуждении уголовного дела. Владелица упомянутого приюта Олеся Демчук заявила, что Джалагания обвиняет ее бездоказательно в жестоком обращении с животными. Другие кубанские правозащитники также заявили, что руководство приюта "Берегиня" не идет с ними на контакт, однако Демчук ответила, что никому не препятствует в посещении приюта, кроме Джалагании.

22 августа общественный инспектор по обращению с животными Денис Джалагания получил ответ на одно из своих многочисленных обращений в официальные органы с просьбой провести проверку законности работы приюта "Берегиня" в Тихорецке.

Ответ подписан временно исполняющим обязанности начальника межмуниципального отдела по Выселковскому и Тихорецкому районам управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю О. Леликовой (с копией в межрайонную прокуратуру).

«По результатам проведенного на основании задания на проведение выездного обследования от 07.08.2023 № 2211 в отношении земельного участка [...], расположенного по адресу: Краснодарский край, тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Парковая, 2Б выявлены признаки нарушения требований ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с видом разрешенного использования), о чем составлен акт выездного обследования объекта земельных отношений [...]", - говорится в ответе.

Ведомство сообщает, что "с учетом п. 29 Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1081 «О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)" собственнику земельного участка, который заключил договор аренды с индивидуальным предпринимателем Олесей Демчук, "объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований".

При этом в ответе также отмечается, что возбуждение дела об административном правонарушении осуществляется только при поступлении из органов прокуратуры соответствующего постановления или из полиции соответствующего протокола.

Денис Джалагания, комментируя ответ, отметил, насколько непросто активистам добиваться реакции от различных органов и чиновников. «То есть прокуратура, которая должна была возбудить административное производство по указанной статье, пересылает мое обращение в орган, который не уполномочен это производство возбуждать. При этом абсолютно нет никакой реакции в связи с этим заключением Росреестра в отношении самого приюта и администрации, которая дала приюту без надлежащего земельного участка выиграть ряд муниципальных контрактов. И получается, что весь этот порядок нужен не чиновникам, которые обязаны проводить контроль и принимать меры к нарушителям, а общественным деятелям. Мы тратим свое личное время, средства, нервы… А чиновники из многочисленных органов исправно получают бюджетные зарплаты», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями владелицы приюта "Берегиня" по поводу ответа из Росреестра "Кавказский узел" пока не располагает.

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