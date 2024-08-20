Четверо военных из Волгоградской области убиты на Украине

20 августа 2024, 14:30

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Дмитрий Василица, Евгений Сальников, Игорь Михайлов и Андрей Хрипунков убиты в боевых действиях, сообщила администрация Калачевского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 900 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Максим Лунегов стал 896-м бойцом из Волгоградской области, который официально признан убитым в военной операции на Украине.

Четверо военных, убитых в ходе военной операции на Украине, посмертно награждены орденами Мужества, сообщила сегодня администрация Калачевского района. Это командир отделения взвода связи мотострелкового батальона, младший сержант Дмитрий Василица, командир автомобильного отделения взвода обеспечения, рядовой Евгений Сальников и рядовые Игорь Михайлов и Андрей Хрипунков, говорится в Telegram-канале районной администрации

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 900 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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