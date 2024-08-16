Дагестанские сельчане пожаловались Путину на бездействие чиновников

16 августа 2024, 06:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дорога в горном селе Кулибухна нуждается в ремонте, а обращения к местным чиновникам не дали результата, пожаловались жители села в видеообращении к Путину.

Как писал "Кавказский узел", жители высокогорных сел в Дагестане неоднократно жаловались на проблему с дорогами. Так, в июне поселок Кадани в селении Цудахар оказался отрезан от внешнего мира после того, как бурная река размыла дорогу к нему. Проблема сообщения с поселком Кадани возникает регулярно, а чиновники ее не решают, пожаловались местные жители.

Видеообращение жителей села Кулибухна, которое входит в Цудахарский сельсовет Левашинского района, опубликовано вечером 15 августа в телеграм-канале "Голос Дагестана / новости Дагестана". "Обращение жителей селения Кулибухна к Путину. Жители просят уже напрямую Путина, чтобы он обратил внимание, поскольку местные власти бездействуют", - говорится в аннотации к ролику.

На кадрах видео видны несколько десятков мужчин разного возраста, собравшихся в населенном пункте на узкой грунтовой дороге, проходящей по краю крутого склона. Обращение от имени собравшихся зачитывает один из мужчин.

Сельчане заявили, что с 2021 года обращались в администрацию сельского совета, районную администрацию, прокуратуру, но не добились помощи.

Скорой невозможно проехать, школьники не могут пройти по этой дороге

"Нам приходится дальше обращаться, до Путина. Скорой невозможно проехать, школьники не могут пройти по этой дороге – очень опасно. Оползень идет – могут провалиться. Поэтому мы обращаемся к нашему президенту Путину [с просьбой] помочь нам в этой ситуации", - заявили авторы обращения.

Проект реконструкции дороги был начат в 2021 году, пояснили жители села. "Они сделали документацию в 21-м году и исчезли. Измеряли нижнюю, верхнюю часть – и потерялись. Мы хотим выяснить, сделана эта работа или нет. И просим, все сельчане, чтобы […] дорога была нормальной", - указали собравшиеся.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.