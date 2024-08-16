Суд обязал мэрию Махачкалы остановить сброс стоков у озера Ак-Гель

16 августа 2024, 05:49

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Сброс неочищенных сточных вод в микрорайоне Степной загрязняет территорию около озера Ак-Гель, указал суд и обязал мэрию Махачкалы остановить нарушения и рекультивировать участок земли.

Природоохранная прокуратура провела проверку по жалобам махачкалинцев на загрязнение территории около озера Ак-Гель и выяснила, что администрацией города "надлежащим образом водоотведение не организовано", сообщила 15 августа в своем телеграм-канале Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

"Что приводит к сбросу неочищенных сточных вод в районе улиц Бугленская, Халимбегаульская и Геджухская на рельеф местности, чем почвам, как объекту окружающей среды, причиняется значительный ущерб", - говорится в сообщении.

Махачкалинский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд, и Советский райсуд Махачкалы удовлетворил его требования. "На орган местного самоуправления возложена обязанность организовать надлежащее водоотведение в микрорайоне Степной г. Махачкалы, исключив сброс сточных вод на рельеф местности, а также провести рекультивацию нарушенных земель", - отмечается в публикации.

Администрация Махачкалы, по состоянию на 05.40 мск 16 августа, не прокомментировала в своем телеграм-канале претензии прокуратуры и решение суда.

"Кавказский узел" писал также, что администрации Махачкалы было выдано предписание о ликвидации сброса сточных вод в Каспийское море со стороны пляжа "Березка". По информации Роспотребнадзора, мэрии Махачкалы было предписано до 30 марта демонтировать канализационную трубу и "ликвидировать сброс сточных вод в акваторию Каспийского моря с правой стороны пляжа "Березка", а до 5 апреля "предоставить фото- и видеоотчет о выполнении предписания".

Мэрия Махачкалы не исполнила требования ликвидировать сброс сточных вод на пляже "Березка", сообщили в мае в Роспотребнадзоре. Закрытие одного стока не изменит существенно экологическую обстановку в Каспийском море, необходимо строительство очистных сооружений и системная работа, подчеркнули активисты.

Уровень бактериального загрязнения воды Каспийского моря в черте Махачкалы превышает гигиенические нормативы, сообщил Роспотребнадзор в июне 2022 года. Канализационные стоки попадают прямо в море без очистных сооружений, указали активисты движения "Город наш".

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