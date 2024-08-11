Военный из Ростовской области убит в зоне СВО

11 августа 2024, 08:36

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Александр Пищалин из Каменского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 523 бойцов из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", на 10 августа официально были признаны убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) не менее 522 бойцов из Ростовской области.

Военнослужащий Александр Пищалин убит в зоне проведения СВО на Украине. Глава администрации Каменского района Владимир Савин передал его супруге орден Мужества, которым Пищалин награжден посмертно, сообщила 7 августа на своем сайте газета Каменского района "Земля".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 523 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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