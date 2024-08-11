Орден Мужества. Фото: администрация Казбековского района https://t.me/kazbek_admin/17204

11 августа 2024, 05:48

Контрактник из Фролово убит на Украине

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Военнослужащий-контрактник Вячеслав Бармин из Фролово убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 875 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 7 августа представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми на Украине не менее 874 бойцов из Волгоградской области.

В зоне проведения спецоперации на Украине убит военнослужащий-контрактник из Фролово Вячеслав Бармин. Военком Фролово Александр Мухин передал близким Бармина орден Мужества, которым он награжден посмертно, сообщила 31 июля на своем сайте сетевое издание Frolinfo.ru.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 875 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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