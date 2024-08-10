Судейский молоток, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

10 августа 2024, 07:52

Участнику СВО из Ессентуков вынесен мягкий приговор за избиение человека

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ессентуках за причинение тяжкого вреда здоровью приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя Сергея Чуденцова, посчитав смягчающим обстоятельством его участие в специальной военной операции на Украине.

Согласно материалам дела, в ноябре 2023 года в Ессентуках между несколькими местными жителями произошел конфликт. Среди них был участник специальной военной операции на Украине Сергей Чуденцов. По версии следствия, он избил своего оппонента руками и ногами, а затем доской. Врачи диагностировали у потерпевшего ушиб головного мозга средней степени тяжести, переломы костей лица и черепа, переломы семи ребер, а также многочисленные гематомы.

Горсуд Ессентуков признал Чуденцова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Суд счел смягчающим обстоятельством участие Чуденцова в СВО и наличие у него боевых наград, сказано в карточке дела, опубликованной пару дней назад на сайте суда.

Статья 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" предусматривает до 15 лет заключения.

"Кавказский узел" также писал, что суды в регионах юга России неоднократно выносили мягкие приговоры военным, учитывая в качестве смягчающего обстоятельства их участие в СВО. В частности, 8 августа стало известно, что суд оштрафовал на 15 тысяч рублей военнослужащего-контрактника из Махачкалы Рената Девирова за избиение сотрудницы больницы, посчитав смягчающим обстоятельством его участие в специальной военной операции

7 сентября 2023 года военные суды на Ставрополье приговорили мобилизованных Виталия Саютина и Антона Дегтярева к году условно, а Ахмеда Мурцалова – к штрафу в 20 тысяч рублей по делам о незаконном обороте наркотиков.

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Примечание:

"Военному из Кабардино-Балкарии отказано в справке о ранении на Украине", "Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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