Гергинцы потребовали новый детсад в центре села

09 августа 2024, 19:18

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Жители села Герга в видеообращении попросили власти не продавать участок в центре населенного пункта, а построить на нем новый детский сад, так как в имеющемся не хватает мест. Администрация Каякентского района и Минимущества Дагестана объяснили, что вопрос в праве собственности участка,обращения по этому поводу направлены в прокуратуру и судебным приставам.

Видеообращение жителей села Герга Каякентского района было опубликовано 7 августа в телеграм-канале "Голос Дагестана".

В аннотации к ролику говорится, что селяне собрались, чтобы высказать несогласие с продажей земельного участка, которое они хотят сохранить под строительство в будущем детского сада.

"Несколько лет жители села добиваются сохранить участок земли, который расположен в центре села Герга, Каякентского района площадью 10400 квадратных метров, а местные чиновники, бывшее руководство ГУП «Гергинский», Росимущество и судебные приставы пытаются продать через торги коммерсантам и заработать на этом деньги для погашения долгов бывшего ГУП «Гергинский». Сегодня здание, используемое под детский сад, построенное в начале 70-х годов прошлого века, рассчитано всего на 35 детей. Из-за этого молодые родители, чтобы работать, вынуждены устраивать детей в детсады соседних селений", - сказано в публикации.

Житель села Герга Магомед рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что люди выступают против незаконной приватизации земель, расположенных в черте села. "Данный участок ранее принадлежал совхозу ГУП "Гергинский", теперь его каким-то образом хотят приватизировать и отдать под коммерцию. У нас проблема с детским садом – в нем не хватает мест, и мы просим его построить именно на этом участке. Согласны и на любом другом, но раз есть в центре села свободное место, почему его не отдадут под строительство детсада?", - говорит мужчина.

Жительница села Патимат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что действующий детсад находится в аварийном состоянии, он рассчитан на 35 детей, в нем не хватает мест. "Там нет нормальных условий. Поэтому мы просим построить новый садик на свободной земле, тем более это в центре села", - говорит женщина.

Жительница Герги Аминат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что из-за отсутствия мест в детсаду родителям приходится отвозить детей в соседние села. "Мы отвозим детей в село Новое Викри, это примерно в шести километрах от Герга, там хороший садик. В наш не запишешься, да и условия там неважные, само здание в аварийном состоянии. Школа тоже не соответствует нормам, сейчас достраивается новое здание, обещали закончить в октябре", - говорит Аминат.

После видеообращения с активистами села связались представители администрации района, которые заверили, что данный участок никому не будет передан, и при решении вопроса финансирования, там может быть построен детский сад, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Исмаил.

Администрация Каякентского района в своем Telegram-канале разъяснила ситуацию с земельным участком в селе Герга.

Участок в 2023 году Росимуществом по ходатайству судебных приставов был выставлен на торги с целью погашения долгов ГУП "Гергинский". "Администрация района вместе с представителями села обратилась в министерство по имущественным отношениям Дагестана с просьбой отменить торги и зарезервировать данный участок земли под строительство детского сада в селе Герга. После чего участок с торгов был снят. В июле текущего года Росимущество вновь выставило данный участок на торги. Глава Каякентского района Магомед Эльдерханов возглавил делегацию, состоящую из инициативной группы и депутатов села Герга, и вновь обратился Минимущества Дагестана, где состоялось совещание под руководством Заура Эминова. По итогам совещания Заур Эминов обратился в Росимущество, в прокуратуру Дагестана и приставам об очередном снятии участка с торгов", - говорится в публикации.

Минимущества Дагестана сообщило сегодня в своем Telegram-канале, что действия территориального управления Росимущества и службы судебных приставов не были согласованы с министерством. "Минимуществом Дагестана направлены обращения в Территориальное управление Росимущества в Дагестане и управление Федеральной судебной службы по Дагестану с просьбой отменить данный аукцион. Земельный участок и расположенными на нем объектами недвижимости находится в пользовании ГУП «Гергинский» и является государственной собственностью Республики Дагестан. В соответствии с информацией, размещенной ТУ Росимущество в РД, имущество принадлежит государственному унитарному предприятию «Гергинский» на праве хозяйственного ведения. Однако в соответствии с выписками из Единого государственного реестра недвижимости от 22 июля 2024 года, правообладателем имущества является Республика Дагестан, а обременение в виде хозяйственного ведения ГУП «Гергинский» не зарегистрировано. Материалы по данному факту были направлены Минимуществом Дагестана в прокуратуру Дагестана", - сказано в публикации.

Юрист Али Алиев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что нормативы по строительству детсадов в населенных пунктах формируются исходя из демографической ситуации в регионах и другим показателям. В среднем потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях должна составлять не менее 50 мест в детсадах на 1000 жителей.

Как следует из данных Всероссийской переписи населения 2021 года, в селе Герга на это время проживали 4064 человек.

Как писал "Кавказский узел", в январе Сергей Меликов выразил недовольство темпами строительства школы в селе Герга.

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