10 августа 2024, 00:14

Три бойца из Аксайского района убиты на Украине

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Николай Ступаненко, Егор Демин, Дмитрий Пильщиков убиты в боевых действиях, сообщила администрация Аксайского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 519 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Виталий Богатиков, по официальным данным, стал как минимум 516-м бойцом из Ростовской области, убитым в зоне военной операции на Украине .

Николай Ступаненко, Егор Демин, Дмитрий Пильщиков убиты в военной операции на Украине, сообщила 8 августа администрация Аксайского района, отчитываясь о передаче родным бойцов орденов Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 519 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Два бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО", "Военный из Ростова-на-Дону умер после ранения на Украине", "Военный из Ростовской области убит в боях".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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