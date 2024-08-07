Восемь бойцов из Астраханской области убиты на Украине

07 августа 2024, 17:12

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Куанбай Кулушев, Сергей Степанов, Виталий Корноухов, Федор Гайдадин, Леонид Степанов, Иван Лустин, Антон Поляков и Бауржан Байменов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Камызякского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 358 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Алексей Свистунов стал как минимум 350-м бойцом из Астраханской области, убитым в зоне СВО, о котором сообщали власти.

Куанбай Кулушев, уроженец села Бараний Бугор, убит 13 октября 2023 года в военной операции на Украине. Служил в Чечне в 90-е годы, по возвращении служил в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системе, принимал участие в военных действиях в Сирии. Ему было 46 лет, сообщила сегодня администрация Камызякского района.

Мобилизованный 26-летний Виталий Корноухов убит в зоне СВО 21 декабря 2023 года. После окончания школы поступил в Каспийский институт морского и речного транспорта. В ноябре 2015 года отправился служить в звании рядового в Воздушно-космические силы РФ. Вернувшись из армии, молодой человек работал егерем-экскурсоводом. В октябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации в 255-й мотострелковый полк.. проинформировали районные власти 10 июня в своем Telegram-канале.

Ранее районные власти также сообщали, что в военной операции на Украине убиты Сергей Степанов, Федор Гайдадин, Леонид Степанов, Иван Лустин, Антон Поляков и Бауржан Байменов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 358 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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