Алексей Свистунов. Фото: администрация гимназии №3 г. Астрахани - https://vk.com/wall-215970563_1927

04 августа 2024, 05:49

Боец из Астраханской области убит в военной операции

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Алексей Свистунов из Астрахани убит на Украине. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 350 бойцов из Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", 28 июля стало известно, что на Украине убит Фархат Каспаков из Володарского района. Он стал, по меньшей мере, 349-м бойцом из Астраханской области, который был официально признан убитым с начала военной операции на Украине.

В зоне проведения спецоперации на Украине убит Алексей Свистунов, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 29 июля администрация гимназии №3 в Астрахани на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 350 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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