Фархат Каспаков. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Володарского района от 28.07.24, https://t.me/regionvol/7494

28 июля 2024, 19:25

Боец из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фархат Каспаков убит в боевых действиях, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 349 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 25 июля официально признаны убитыми в ходе военной операции на Украине как минимум 348 бойцов из Астраханской области.

32-летний Фархат Каспаков 1 июня убит в военной операции на Украине, сегодня его похоронили в родном селе Марфино, сообщила в своем Telegram-канале администрация Володарского района. У бойца остались четверо детей, указано в сообщении. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 349 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Астраханец убит в зоне СВО", "Два контрактника из Астраханской области погибли в военной операции", "Боец из Астраханской области погиб в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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