Трое молодых людей заподозрены в подготовке теракта в Дагестане

06 августа 2024, 12:48

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Двое 18-летних юношей и один несовершеннолетний подросток, которых следствие считает сторонниками "Исламского государства"*, задержаны в Дагестане по подозрению в подготовке нападения на православный храм, сообщили источники.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате нападений погибли 22 человека. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"* (ИГ).

Силовики задержали в Дагестане 18-летнего Гасангусейна, его сверстника Магомеда, а также 16-летнего подростка. Все трое, по версии следствия, являются членами ИГ* и намеревались совершить теракт в православном храме – планировали атаку на Свято-Успенский кафедральный собор Махачкалы, сообщил сегодня телеграм-канал Mash Gor со ссылкой на источник.

Возбуждены уголовные дела о теракте и незаконном обороте оружия, отметил сегодня телеграм-канал "Совесть Дагестана" со ссылкой на источник.

На 12.45 мск на сайтах Следкома, следственного управления СКР по Дагестану, а также на сайте МВД Дагестана нет комментариев относительно информации о задержании двух юношей и одного подростка за подготовку теракта.

"Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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