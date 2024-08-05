Эмин Ибрагимов добился внимания врачей к своей голодовке

05 августа 2024, 18:28

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Бывший азербайджанский дипломат Эмин Ибрагимов лишь на 12-е сутки голодовки в СИЗО был взят под наблюдение врачей. Несмотря на ухудшение состояния, он ответил отказом на просьбу близких прекратить протест, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", бывший дипломат Эмин Ибрагимов проводит голодовку уже 11-е сутки, но до сих пор не получает медицинскую помощь, это нарушает его права, заявил 3 августа адвокат. Голодающий заключенный должен быть помещен в санчасть, ему должны регулярно измерять кровяное давление и пульс, пояснил он.

Эмин Ибрагимов был задержан в Баку 22 июля и обвинен в ранении человека ножом. Дело расследуется по уголовным статьям о хулиганстве и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Ибрагимов отверг обвинение, связав преследование со своей критикой в адрес властей Азербайджана, и объявил голодовку с требованием освобождения. На седьмые сутки голодовки Ибрагимов был переведен в отдельную камеру, сообщил адвокат. Давления на Ибрагимова в СИЗО не оказывается, его права не нарушаются, заявила Пенитенциарная служба.

Эмин Ибрагимов взят под медицинское наблюдение, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бахруз Байрамов, который сегодня посетил подзащитного в Шувеланском СИЗО-3.

"Он-прежнему в одиночной камере, куда был переведен только на седьмые сутки голодовки. Со вчерашнего дня [4 августа] он взят под медицинское наблюдение. К нему два раза в день приходят медики, измеряют давление, пульс, вес. Кровяное давление у него несколько ниже нормы, но еще не сильно упало", - рассказал адвокат.

Арестованный отказался прекратить голодовку, сказал Байрамов. "Состояние Эмина Ибрагимова в результате голодовки все более ухудшается. Он худеет, потерял уже семь килограммов веса. Эмин Ибрагимов выглядел очень вялым, у него начались головокружения. Я передал просьбу его родных прекратить голодовку. Я сам как адвокат также просил его остановить акцию и начать принимать пищу. Однако Эмин сказал, что, пока необоснованное уголовное дело против него не будет прекращено, он будет держать голодовку", - сообщил адвокат.

Напомним, в 2007-2020 годах Эмин Ибрагимов находился на дипломатической службе, с которой ушел в знак протеста против фальсификаций на парламентских выборах 2020 года. После этого Ибрагимов занимался аналитической работой, преподавал на курсах в Институте политического менеджмента и был последовательным критиком правительства Азербайджана, рассказал руководитель института Азер Гасымлы.

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