Защита заявила о нарушении прав бывшего дипломата Ибрагимова

03 августа 2024, 15:49

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Арестованный в Азербайджане Эмин Ибрагимов проводит голодовку уже 11-е сутки, но так и не получил медицинскую помощь, это нарушает его права, заявил адвокат. Бывший дипломат отказывается прекратить акцию протеста, рассказал его брат.

Как писал "Кавказский узел", Эмин Ибрагимов был задержан в Баку 22 июля и обвинен в ранении человека ножом. Дело расследуется по уголовным статьям о хулиганстве и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Ибрагимов отверг обвинение, связав преследование со своей критикой в адрес властей Азербайджана, и объявил голодовку с требованием освобождения. На седьмые сутки голодовки Ибрагимов был переведен в отдельную камеру, сообщил адвокат. Давления на Ибрагимова в СИЗО не оказывается, его права не нарушаются, заявила Пенитенциарная служба.

В 2007-2020 годах Эмин Ибрагимов находился на дипломатической службе, с которой ушел в знак протеста против фальсификаций на парламентских выборах 2020 года. После этого Ибрагимов занимался аналитической работой, преподавал на курсах в Институте политического менеджмента и был последовательным критиком правительства Азербайджана, рассказал руководитель института Азер Гасымлы.

Эмин Ибрагимов 11-е сутки проводит голодовку в Шувеланском СИЗО-3, сейчас он содержится в одиночной камере, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» брат арестованного Метин Ибрагимов.

"Голос Эмина звучал слабо. В целом его состояние вялое. От имени нашей семьи я настоятельно просил его прекратить голодовку. Но Эмин сказал, что продолжит голодовку до конца, то есть до освобождения из заключения. Он не считает себя виновным", - сказал Метин Ибрагимов, подчеркнув, что его брат до сих пор не взят под медицинское наблюдение.

Адвокат бывшего дипломата Бахруз Байрамов указал на нарушение прав Ибрагимова в СИЗО, поскольку голодающий заключенный должен быть помещен в санчасть, взят под наблюдение врачей, ему должны регулярно измерять кровяное давление и пульс.

"Человек 11-е сутки голодает, но к нему еще не приходили медики. Я уже не говорю о том, что его должны были положить в санчасть", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что защита будет ходатайствовать об изменении меры пресечения на домашний арест.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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