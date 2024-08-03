03 августа 2024, 16:48

Двое военных из Камышина убиты на Украине

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Дмитрий Поздняков и Андрей Мигунов убиты в военной операции на Украине, сообщила мэрия Камышина. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 867 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 1 августа были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 865 бойцов из Волгоградской области.

Дмитрий Поздняков из Камышина убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация города. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Позднякова похоронили сегодня, ему было 30 лет. Ранее он работал мастером на Камышинском стеклотарном заводе, пишет "Высота 102".

Вчера, 2 августа, в Камышине состоялось открытие мемориала убитому в военной операции подполковнику Андрею Мигунову, сообщила мэрия. Согласно данным на мемориальной плите, фотографией которой проиллюстрирована публикация, командир танкового батальона Андрей Мигунов был убит 28 ноября 2023 года в результате воздушной атаки.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 867 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Карачаево-Черкесии убит в военной операции", "Четыре силовика из Чечни убиты на Украине", "Сослуживцы сообщили о гибели на Украине добровольца из Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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