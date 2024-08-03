Махачкалинцы пожаловались на сбои в работе WhatsApp*

03 августа 2024, 11:54

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В Махачкале нескольких дней ограничена работа WhatsApp*, в нем не отправляются сообщения, а также фото и видео. По данным источников, это связано с распространением в мессенджере призывов к участию в несанкционированных митингах, рассказали местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", 8 июля в Дагестане мессенджер WhatsApp* работал с перебоями. Его работа замедлена из-за того, что разработчики приложения не реагируют на требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, рассказал источник.

По данным сайта Downdetector (сервис по мониторингу сбоев и доступности сайтов, приложений, услуг операторов связи и качества интернета), по состоянию на 11.50 мск 3 августа в структуре регионов России наибольшее число жалоб (32%) пользователей на работу мессенджера WhatsApp* поступает из Дагестана.

В Махачкале перебои в работе WhatsApp* и YouTube наблюдаются с 1 августа, рассказал местный житель Расул. "Не отправляются сообщения, нет возможности просмотреть присланные фото и видео", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На работу мессенджера также пожаловалась махачкалинка Аминат. "У нас родительский чат в WhatsApp*. Обсуждаем подготовку к школе, что нужно приобрести детям, как подготовить классы. Нет никакой возможности связаться, сообщения не отправляются или уходят с большой задержкой", – пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

На то, что, помимо WhatsApp*, в Махачкале также перебои в работе YouTube, указал местный житель Исмаил. "Говорят, это связано с какими-то профилактическими мероприятиями из-за предстоящих митингов. В соседних регионах все работает нормально, я спрашивал у знакомых", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

2 августа министерство юстиции Дагестана предупредило в своем телеграм-канале об ответственности за участие в несанкционированных митингах. "За участие в несанкционированном митинге предусмотрена административная и уголовная ответственность", – сказано в публикации.

Этот пост в телеграм-канале Минюста Дагестана, на который подписаны 1162 пользователя, на 11.50 мск 3 августа набрал около 4,8 тысячи просмотров и два комментария. В одном из них пользователь с ником Рустам Уздень заявил, что ответственность за участие в несанкционированном митинге должна иметь законный характер. В другом посте пресс-служба Минюста Дагестана ответила ему, что этот момент регулируют статья 212.1 УК РФ и статья 20.2 КоАП РФ.

На 11.50 мск 3 августа на сайте правительства Дагестана нет комментариев относительно жалоб местных жителей на сбои в работе WhatsApp* и YouTube.

Напомним, 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате нападений погибли 22 человека. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"** – подразделение "Исламского государства"**.

"Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** организация признана террористической по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.