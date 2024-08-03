03 августа 2024, 10:58

Росгвардеец из Чечни убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расул Абдурахманов убит на Украине, сообщила Росгвардия. С начала военной операции официально признан убитым как минимум 201 боец из Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", на 1 августа представители властей и силовики признали убитыми в ходе специальной военной операции на Украине не менее 200 бойцов из Чечни.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне проведения спецоперации на Украине убит стрелок патрульной роты рядовой Расул Абдурахманов, он посмертно награжден орденом Мужества, передало 1 августа ИА "Чечня Сегодня" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Таким образом, официально признан убитым в военной операции как минимум 201 боец из Чечни.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Военный из Чечни убит на Украине", "Мэрия Грозного сообщила о гибели четырех бойцов на Украине", "Боец из Чечни убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 августа 2024, 10:03

03 августа 2024, 09:08

03 августа 2024, 08:12

  • Близкие трех пенсионеров с Кубани усомнились в версии следствия о создании ими вооруженной группы

    68-летняя Марина Захарова, 66-летний Николай Набиев и 64-летний Сергей Кузовенко из Краснодарского края имеют гражданские специальности и версия следствия, что они пытались организовать вооруженную группировку, выглядит абсурдно. Внедренные силовики уговорили одного из пенсионеров продать неисправный пистолет, который имелся у него, а затем сфальсифицировали уголовное дело, рассказали близкие обвиняемых.

03 августа 2024, 07:16

03 августа 2024, 06:18

  • Аналитики раскритиковали власти Грузии за угрозу отмены грузинского языка в школах Ахалгори

    В текущем году в школах приграничного села Ахалгори, находящегося под контролем властей Южной Осетии, будет прекращено преподавание на грузинском языке. Власти Грузии не предпринимают должных политических, дипломатических, а также правовых усилий, и это привело к тому, что жителей Ахалгори лишили образования на родном языке, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи